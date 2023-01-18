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Киссинджер изменил свою позицию относительно членства Украины в НАТО

"Украинская правда"Среда, 18 января 2023, 02:14
Киссинджер изменил свою позицию относительно членства Украины в НАТО
ГЕНРИ КИССИНДЖЕР, ФОТО REUTERS

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер поддержал вступление Украины в НАТО. Ранее он был противником членства Украины в Альянсе.

Источник: издание "Укринформ", которое цитирует выступление 99-летнего Киссинджера на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Прямая речь: "До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла".

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Детали: Киссинджер отметил, что присоединение Украины к НАТО было бы уместным после того, как наступит мир.

При этом бывший чиновник заявил, что необходимо избежать ликвидации России как самостоятельного государства.

"Уничтожение РФ как государства, которое может реализовывать собственную политику, откроет огромную территорию, охватывающую 11 часовых поясов, для внутренних конфликтов и внешнего вмешательства в тот момент, когда там хранится более 15 тыс. единиц ядерного оружия", – сказал он.

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Что этому предшествовало:

  • В июле Генри Киссинджер призвал во время возможных будущих переговоров с Москвой не уступать территории Украины, захваченные во время российского вторжения.
  • Однако еще в мае бывший госсекретарь США, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Украина должна отдать часть своей территории России, чтобы положить конец войне.
  • Тогда Владимир Зеленский ответил экс-госсекретарю Штатов: "Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене".

Темы: НАТОУкраинавойна
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