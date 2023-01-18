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Вимоги РФ до України визнати "нові територіальні реалії" неприйнятні – Блінкен

"Українська правда"Середа, 18 січня 2023, 03:59
Вимоги РФ до України визнати нові територіальні реалії неприйнятні – Блінкен
ЕНТОНІ БЛІНКЕН, СКРІНШОТ З ВІДЕО

США вважають неприйнятними та шкідливими для налагодження мирного переговорного процесу вимоги Росії до України враховувати "нові територіальні реалії".

Джерело: заява державного секретаря США Ентоні Блінкена під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі

Пряма мова: "Російські вимоги до України визнати нові територіальні реалії є неприйнятними та не дозволяють налагодити переговорний процес".

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Деталі: Блінкен наголосив, що США разом із союзниками забезпечують Україну всім необхідним, щоби вона добилася успіху в протистоянні російській агресії.

"Найшвидший шлях досягти стійкого завершення цієї війни, дійти до дипломатії, до переговорів – це посилити Україну на полі бою. Це саме те, що ми робимо", – сказав він.

Що цьому передувало: На початку січня президент Росії Володимир Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, що РФ відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".

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Теми: СШАБлінкенРосіяУкраїна
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