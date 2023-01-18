Требования РФ к Украине признать "новые территориальные реалии" неприемлемы – Блинкен

США считают неприемлемыми и вредными для налаживания мирного переговорного процесса требования России к Украине учитывать "новые территориальные реалии".

Источник: заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время совместного брифинга с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли

Прямая речь: "Российские требования к Украине признать новые территориальные реалии неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс".

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Детали: Блинкен отметил, что США вместе с союзниками обеспечивают Украину всем необходимым, чтобы она добилась успеха в противостоянии российской агрессии.

"Самый быстрый путь достичь устойчивого завершения этой войны, дойти до дипломатии, к переговорам – это усилить Украину на поле боя. Это именно то, что мы делаем", – сказал он.

Что этому предшествовало: В начале января президент России Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что РФ открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии".