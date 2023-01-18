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Глава МВС летів у гарячу точку – ОП

Ірина БалачукСереда, 18 січня 2023, 11:18
Місце трагедії. На фото видно уламки гвинта гелікоптера біля входу у житловий будинок. Фото Української правди

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у Броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії.

Джерело: Тимошенко на брифінгу у Броварах

Пряма мова заступника керівника ОП: "Мета польоту – по справах. В одну з точок… можна так сказати…гарячих, які є у нас в країні, де проходять бойові дії. Туди направлявся міністр внутрішніх справ".

Деталі: Більше інформації він пообіцяв надати пізніше.    

 
Фото УП

Передісторія: 

Теми: МВСКиївська областьавіакатастрофи
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