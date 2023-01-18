Глава МВД летел в горячую точку – ОП

Место трагедии. На фото видны обломки винта вертолета у входа в жилой дом. Фото Украинской правды

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.

Источник: Тимошенко на брифинге в Броварах

Прямая речь заместителя руководителя ОП: "Цель полета – по делам. В одну из точек... можно так сказать... горячих, которые есть у нас в стране, где проходят боевые действия. Туда направлялся министр внутренних дел".

Детали: Больше информации он пообещал предоставить позже.

Фото УП

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