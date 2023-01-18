Глава МВД летел в горячую точку – ОП
Среда, 18 января 2023, 11:18
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
Источник: Тимошенко на брифинге в Броварах
Прямая речь заместителя руководителя ОП: "Цель полета – по делам. В одну из точек... можно так сказать... горячих, которые есть у нас в стране, где проходят боевые действия. Туда направлялся министр внутренних дел".
Детали: Больше информации он пообещал предоставить позже.
Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 16 жертв, среди которых 3 детей.