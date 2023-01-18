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Прикордонники зупинили спробу прориву росіян до Бахмута

Тетяна ЛозовенкоСереда, 18 січня 2023, 12:57
Фото з ДПСУ

Кілька груп піхоти військових Росії намагалися обійти опорний пункт українських захисників біля Бахмута Донецької області – прикордонники зупинили маневр та знищили окупантів.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Аби зупинити маневр російсько-окупаційних військ наші бійці нав’язали окупантам стрілецький бій та запросили підтримку. Від обходу рубежу противник вимушено відмовився та спробував захопити позиції прикордонного підрозділу".

Деталі: У ДПСУ уточнили, що ураження здійснили прикордонники-мінометники й артилерія ЗСУ. Бій тривав близько двох годин, за цей проміжок часу в невдалій атаці окупанти втратили 12 людей – 5 вбитими та 7 пораненими.

Що цьому передувало: 

Теми: БахмутПрикордонна службавійнаДонецька область
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