Прикордонники зупинили спробу прориву росіян до Бахмута
Середа, 18 січня 2023, 12:57
Кілька груп піхоти військових Росії намагалися обійти опорний пункт українських захисників біля Бахмута Донецької області – прикордонники зупинили маневр та знищили окупантів.
Джерело: Держприкордонслужба
Дослівно: "Аби зупинити маневр російсько-окупаційних військ наші бійці нав’язали окупантам стрілецький бій та запросили підтримку. Від обходу рубежу противник вимушено відмовився та спробував захопити позиції прикордонного підрозділу".
Деталі: У ДПСУ уточнили, що ураження здійснили прикордонники-мінометники й артилерія ЗСУ. Бій тривав близько двох годин, за цей проміжок часу в невдалій атаці окупанти втратили 12 людей – 5 вбитими та 7 пораненими.
Що цьому передувало:
- 16 січня прикордонники знищили взвод окупантів у бою за Бахмут Донецької області.