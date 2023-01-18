Пограничники пресекли попытку прорыва россиян к Бахмуту
Среда, 18 января 2023, 11:57
Несколько групп пехоты военных России пытались обойти опорный пункт возле Бахмута Донецкой области – украинские пограничники остановили маневр и уничтожили оккупантов.
Источник: Госпогранслужба
Дословно: "Чтобы остановить маневр российско-оккупационных войск наши бойцы навязали оккупантам стрелковый бой и запросили поддержку. От обхода рубежа противник вынужденно отказался и попытался захватить позиции пограничного подразделения".
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Детали: В ГПСУ уточнили, что поражение осуществили пограничники-минометчики и артиллерия ВСУ. Бой длился около двух часов, за этот промежуток времени в неудачной атаке оккупанты потеряли 12 человек - 5 убитыми и 7 ранеными.
Что этому предшествовало:
- 16 января пограничники уничтожили взвод оккупантов в бою за Бахмут Донецкой области.
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