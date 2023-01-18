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Мішустін заявив, що росіяни цілодобово будують фортифікації на "лінії оборони"

Станіслав ПогоріловСереда, 18 січня 2023, 13:45
Мішустін заявив, що росіяни цілодобово будують фортифікації на лінії оборони
Михайло Мішустін, фото: Getty Images

Російський прем'єр-міністр Михайло Мішустін розповів, що робочі цілодобово будують фортифікаційні споруди на так званих "оборонних рубежах" та захоплених територіях в Україні.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Мішустіна: "Триває зведення фортифікаційних споруд на оборонних рубежах. Вони ведуться цілодобово і високими темпами".

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Деталі: При цьому він поскаржився на несприятливі обставини, в яких працюють працівники. Серед них несприятлива погода, обстріли, заміновані території.

Але, каже Мішустін, необхідно "найближчим часом завершити створення умов для розміщення там військових підрозділів"

Також прем'єр РФ заявив про необхідність щоденного поповнення військової техніки, щоб у російських загарбників було все необхідне для ведення війни.

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Що було раніше: У листопаді 2022 року губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявляв, що в області будують оборонну "засічну лінію", а також готуються до можливого "нападу" з боку України.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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