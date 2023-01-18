Мишустин заявил, что россияне круглосуточно строят фортификации на "линии обороны"

Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что рабочие круглосуточно строят фортификационные сооружения на так называемых "оборонительных рубежах" и захваченных территориях в Украине.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Мишустина: "Продолжается возведение фортификационных сооружений на оборонительных рубежах. Они ведутся круглосуточно и высокими темпами".

Детали: При этом он пожаловался на неблагоприятные обстоятельства, в которых работают работники. Среди них неблагоприятная погода, обстрелы, заминированные территории.

Но, говорит Мишустин, необходимо "в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений"

Также премьер РФ заявил о необходимости ежедневного пополнения военной техники, чтобы у российских захватчиков было все необходимое для ведения войны.

Что предшествовало: В ноябре 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в области строят оборонительную "засечную черту", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины.