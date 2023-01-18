Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мишустин заявил, что россияне круглосуточно строят фортификации на "линии обороны"

Станислав ПогориловСреда, 18 января 2023, 14:45
Михаил Мищустин, фото: Getty Images

Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что рабочие круглосуточно строят фортификационные сооружения на так называемых "оборонительных рубежах" и захваченных территориях в Украине.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Прямая речь Мишустина: "Продолжается возведение фортификационных сооружений на оборонительных рубежах. Они ведутся круглосуточно и высокими темпами".

Детали: При этом он пожаловался на неблагоприятные обстоятельства, в которых работают работники. Среди них неблагоприятная погода, обстрелы, заминированные территории.

Но, говорит Мишустин, необходимо "в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений"

Также премьер РФ заявил о необходимости ежедневного пополнения военной техники, чтобы у российских захватчиков было все необходимое для ведения войны.

Что предшествовало: В ноябре 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в области строят оборонительную "засечную черту", а также готовятся к возможному "нападению" со стороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоГлава Евросовета выступил в Раде: Украина - это ЕС, и мы будем вместе

В парламенте Нидерландов поддержали предоставление Украине систем Patriot

Плохая координация между СБУ и ГУР: Подоляк назвал причину убийства Киреева

Кулеба: Запад до сих пор блокирует два самых нужных типа оружия, но даст и их

Европарламент принял резолюцию о спецтрибунале для Путина и Лукашенко

Кремль ответил на слова Зеленского о неуверенности в существовании Путина

Все новости...
война
Россияне застрелили солдата, который сбежал с войны в Украине
Министр обороны Канады в Киеве объявила о передаче 200 бронемашин Senator
Россия готовит новую волну мобилизации, она коснется Москвы – разведка
Последние новости
17:30
Немецкий концерн готов передать Украине более 100 боевых танков – СМИ
17:16
Дело Коболева: прокурор просит арест или залог в 365 миллионов
17:03
Из-за аномального потепления в Карпатах проснулся медведь
17:00
Мировые размещения облигаций достигли почти $600 миллиардов с начала года – Bloomberg
16:58
"Сущий бес Епифаний" и "властные Ироды": по наместнику Киево-Печерской лавры завели дело
16:58
Фильм о подростках с востока Украины покажут на Берлинском кинофестивале
16:52
фотоГлава Евросовета выступил в Раде: Украина - это ЕС, и мы будем вместе
16:37
В парламенте Нидерландов поддержали предоставление Украине систем Patriot
16:20
Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу долги химзавода Фирташа
16:09
Плохая координация между СБУ и ГУР: Подоляк назвал причину убийства Киреева
Все новости...