Захисники збили гелікоптер окупантів Ка-52 та експериментальний безпілотник – Генштаб
Середа, 18 січня 2023, 18:34
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збиття Силами оборони гелікоптера окупантів Ка-52, а також експериментального безпілотника.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, командування Повітряних сил у Telegram
Дослівно: "Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".
Деталі: Повітряні сили уточнили, що гелікоптер типу "Алігатор" було знищено опівдні 18 січня на східному напрямку підрозділом зенітних ракетних військ ПС.
Що було раніше:
- За час військової агресії захисники вже знищили 276 гелікоптерів та 1 876 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
- 17 січня Сили оборони поцілили поблизу Соледара Донецької області російський штурмовий літак Су-25