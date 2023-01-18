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Захисники збили гелікоптер окупантів Ка-52 та експериментальний безпілотник – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 18 січня 2023, 18:34
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збиття Силами оборони гелікоптера окупантів Ка-52, а також експериментального безпілотника.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, командування Повітряних сил у Telegram

Дослівно: "Сьогодні наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".

Деталі: Повітряні сили уточнили, що гелікоптер типу "Алігатор" було знищено опівдні 18 січня на східному напрямку підрозділом зенітних ракетних військ ПС.

Що було раніше:

  • За час військової агресії захисники вже знищили 276 гелікоптерів та 1 876 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
  • 17 січня Сили оборони поцілили поблизу Соледара Донецької області російський штурмовий літак Су-25

Теми: війнаУкраїнаРосія
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