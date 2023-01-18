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Защитники сбили вертолет оккупантов Ка-52 и экспериментальный беспилотник - Генштаб

Станислав ПогориловСреда, 18 января 2023, 17:34
Защитники сбили вертолет оккупантов Ка-52 и экспериментальный беспилотник - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны сбили вертолет оккупантов Ка-52, а также экспериментальный беспилотник.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, командование Воздушных сил в Telegram

Дословно: "Сегодня наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

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Детали: Воздушные силы уточнили, что вертолет типа "Аллигатор" был уничтожен в полдень 18 января на восточном направлении подразделением зенитных ракетных войск ВС.

Что предшествовало:

  • За время военной агрессии защитники уже уничтожили 276 вертолетов и 1 876 БПЛА оперативно-тактического уровня.
  • 17 января Силы обороны поцелили вблизи Соледара Донецкой области российский штурмовой самолет Су-25

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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