Защитники сбили вертолет оккупантов Ка-52 и экспериментальный беспилотник - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны сбили вертолет оккупантов Ка-52, а также экспериментальный беспилотник.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, командование Воздушных сил в Telegram

Дословно: "Сегодня наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

Детали: Воздушные силы уточнили, что вертолет типа "Аллигатор" был уничтожен в полдень 18 января на восточном направлении подразделением зенитных ракетных войск ВС.

Что предшествовало: