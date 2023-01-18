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Росія нарощує наступальні дії, але її плани не залишаться невідомими – Зеленський

Олена РощінаСереда, 18 січня 2023, 22:58
Володимир Зеленський, фото з сайту президента

Президент України Володимир Зеленський констатує збільшення кількості обстрілів і спроб наступати з боку російських загарбників на лінії фронту.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 18 січня

Пряма мова: "Як і завжди, увесь день сьогодні на зв’язку з нашими військовими. Ситуація на фронті залишається тяжкою, епіцентр найбільш жорстоких і принципових боїв – на Донбасі.

Поступово фіксуємо збільшення кількості обстрілів і спроб наступальних дій від окупантів.

Дякую всім нашим бійцям, які тримають позиції! 

Дякую бійцям 68-ї окремої єгерської бригади та 36-ї окремої бригади морської піхоти за дуже ефективне ураження ворога та потрібну нам стійкість саме на Донбасі!

Дякую також підрозділам ГУР МО за дії, які зменшують шанси окупантів".

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Деталі: Зеленський додав, що Канада готує потужний пакет оборонної допомоги для України. Зокрема в ньому будуть бронемашини.

"Це дуже вчасно й вагомо. Я дякую Канаді за незмінну допомогу й за те, що саме зараз разом готуємося до спроби Росії посилити удари", – заявив президент.

"Ні для кого у світі сьогодні плани держави-терориста не залишаться невідомими", – додав він.

Зеленський також зазначив, що у зверненні до учасників Всесвітнього форуму у Давосі він озвучив дуже простий і чесний меседж: "Ні в кого зараз у вільному світі немає можливості зволікати".

"Знаю, що найближчим часом будуть нові та справді потрібні кроки на підтримку нашої оборони. Зробимо все, щоб таких кроків було стільки, скільки необхідно для поразки терористів", – додав президент.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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