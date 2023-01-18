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Россия наращивает наступательные действия, но ее планы не останутся неизвестными - Зеленский

Елена РощинаСреда, 18 января 2023, 21:58
Россия наращивает наступательные действия, но ее планы не останутся неизвестными - Зеленский
Владимир Зеленский, фото с сайта президента

Президент Украины Владимир Зеленский констатирует увеличение количества обстрелов и попыток наступать со стороны российских захватчиков на линии фронта.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 18 января

Прямая речь: "Как и всегда, весь день сегодня на связи с нашими военными. Ситуация на фронте остается тяжелой, эпицентр наиболее жестоких и принципиальных боев – на Донбассе.

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Постепенно фиксируем увеличение количества обстрелов и попыток наступательных действий от оккупантов.

Спасибо всем нашим бойцам, которые держат позиции! 

Спасибо бойцам 68-й отдельной егерской бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты за очень эффективное поражение врага и нужную нам стойкость именно на Донбассе!

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Спасибо также подразделениям ГУР МО за действия, которые уменьшают шансы оккупантов".

Детали: Зеленский добавил, что Канада готовит мощный пакет оборонной помощи для Украины. В частности в нем будут бронемашины.

"Это очень своевременно и весомо. Я благодарен Канаде за неизменную помощь и за то, что именно сейчас вместе готовимся к попытке России усилить удары", – заявил президент.

"Ни для кого в мире сегодня планы государства-террориста не останутся неизвестными", – добавил он.

Зеленский также отметил, что в обращении к участникам Всемирного форума в Давосе он озвучил очень простой и честный месседж: "Ни у кого сейчас в свободном мире нет возможности медлить".

"Знаю, что в ближайшее время будут новые и действительно нужные шаги в поддержку нашей обороны. Сделаем все, чтобы таких шагов было столько, сколько необходимо для поражения террористов", – добавил президент.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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