Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий глава МЗС Ізраїлю планує відвідати Україну – ЗМІ 

Альона Мазуренко Четвер, 19 січня 2023, 19:34
ЕЛІ КОЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен після розмови з українським колегою Дмитром Кулебою вирішив прийняли запрошення і відвідати Київ.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на офіційних осіб Ізраїлю та України, Twitter глави МЗС Дмитра Кулеби

Деталі: Відзначається, що Коен стане найбільш високопоставленим ізраїльським чиновником, який відвідає Україну з початку війни 11 місяців тому.

Під час телефонної розмови він також пообіцяв Кулебі остаточно відкрити посольство Ізраїлю у Києві протягом 60 днів.

Також повідомляється, що через використання Росією іранської зброї, Коен закликав Україну приєднатися до боротьби проти іранського Корпусу вартових ісламської революції та закликати Європу оголосити ці збройні сили терористичною організацією.

Кулеба у себе в Twitter повідомив, що під час першої розмови з Коеном вони "обговорювали співпрацю в рамках міжнародних організацій, способи протидії спільним загрозам безпеці".

Пряма мова Кулеби: "Міністр Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю посилити гуманітарну допомогу та допомогу в інших сферах".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: На початку 2023 року Коен заявив, що Ізраїль почне "говорити менше публічно" про війну Росії та України.

Після призначення він також провів розмову із главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Це була перша розмова глав МЗС з початку війни проти України. Попередник Коена після вторгнення Росії в Україну з Лавровим не спілкувався. 

Також Коен відмовився коментувати надання Україні оборонної зброї і заявив, що Україна продовжить отримувати "значну гуманітарну допомогу".

Відзначимо, що антисемітські висловлювання Лаврова двічі обурювали єврейську спільноту. Вперше, коли він назвав Гітлера євреєм. Тоді нібито диктатору Володимиру Путіну довелося вибачатися через поведінку Лаврова. 

А вдруге, коли глава російського МЗС порівняв росіян із євреями, яких знищувала нацистська Німеччина під час Другої світової війни. 

Нагадаємо: 

  • Американський Axios, посилаючись на слова неназваних українських та ізраїльських посадовців повідомляв, що прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський нібито вели перемовини про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО.
  • За словами ізраїльського джерела, Нетаньягу просив Україну проголосувати проти, або принаймні утриматися.
  • Зеленський на це прохання нібито сказав, що в обмін на таке голосування України хотів би почути, як новий уряд Ізраїлю планує змінити позицію щодо допомоги Україні, зокрема, чи можна розраховувати на засоби захисту від балістичних ракет та іранських дронів. За словами українського джерела, Нетаньягу не став давати будь-яких обіцянок, але зазначив, що готовий обговорити прохання Зеленського у майбутньому. Зеленський не був задоволений такою відповіддю.
  • У підсумку Україна обрала нейтральний варіант і вирішила не брала участі в голосуванні на Генасамблеї - щоби, як повідомив український співрозмовник Axios, "дати шанс відносинам з Нетаньягу".
  • Ізраїльське джерело каже, що Нетаньягу був розчарований тим, що Київ обрав саме таке рішення, а не "утримався" у голосуванні. 

Теми: ІзраїльУкраїнаМЗСРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю

Президентка Молдови: Ведемо "серйозні дискусії" щодо можливого членства в НАТО

Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія

У США оцінили приблизні втрати Росії в Україні: "значно більше" 100 тисяч

США визнають ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією, будуть нові санкції

США радять Україні відкласти запланований контрнаступ – Білий дім

Усі новини...
Ізраїль
США постачають Україні боєприпаси зі складів в Ізраїлі та Кореї – Пентагон
США постачають Україні боєприпаси зі складів в Ізраїлі – NYT
Посол України розкритикував Ізраїль через розмову з Лавровим: свідчить про зміну політики
Останні новини
01:58
США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти
00:49
В Україні загинув колишній "морський котик" зі США
00:25
Обстріли Сумщини: за добу 27 прильотів від росіян
23:57
"Прорив": українські танкісти почнуть навчання на німецьких "Леопардах 2"
23:40
Прем'єра Британії оштрафували за непристебнутий ремінь в авто
23:38
Українці "ось-ось" почнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії
23:23
фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю
23:08
фото"Нехай підходять поближче": мусульмани України відповіли Кадирову
22:44
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий до річниці повномасштабного вторгнення – ЗМІ
22:40
Болгарія йде до п'ятих дострокових виборів за два роки
Усі новини...