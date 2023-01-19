Новий глава МЗС Ізраїлю планує відвідати Україну – ЗМІ 

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен після розмови з українським колегою Дмитром Кулебою вирішив прийняли запрошення і відвідати Київ.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на офіційних осіб Ізраїлю та України, Twitter глави МЗС Дмитра Кулеби

Деталі: Відзначається, що Коен стане найбільш високопоставленим ізраїльським чиновником, який відвідає Україну з початку війни 11 місяців тому.

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Під час телефонної розмови він також пообіцяв Кулебі остаточно відкрити посольство Ізраїлю у Києві протягом 60 днів.

Також повідомляється, що через використання Росією іранської зброї, Коен закликав Україну приєднатися до боротьби проти іранського Корпусу вартових ісламської революції та закликати Європу оголосити ці збройні сили терористичною організацією.

Кулеба у себе в Twitter повідомив, що під час першої розмови з Коеном вони "обговорювали співпрацю в рамках міжнародних організацій, способи протидії спільним загрозам безпеці".

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Пряма мова Кулеби: "Міністр Коен засудив російську агресію проти України, підтвердив плани Ізраїлю посилити гуманітарну допомогу та допомогу в інших сферах".

Що було раніше: На початку 2023 року Коен заявив, що Ізраїль почне "говорити менше публічно" про війну Росії та України.

Після призначення він також провів розмову із главою російського МЗС Сергієм Лавровим. Це була перша розмова глав МЗС з початку війни проти України. Попередник Коена після вторгнення Росії в Україну з Лавровим не спілкувався.

Також Коен відмовився коментувати надання Україні оборонної зброї і заявив, що Україна продовжить отримувати "значну гуманітарну допомогу".

Відзначимо, що антисемітські висловлювання Лаврова двічі обурювали єврейську спільноту. Вперше, коли він назвав Гітлера євреєм. Тоді нібито диктатору Володимиру Путіну довелося вибачатися через поведінку Лаврова.

А вдруге, коли глава російського МЗС порівняв росіян із євреями, яких знищувала нацистська Німеччина під час Другої світової війни.

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