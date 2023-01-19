Новый глава МИД Израиля планирует посетить Украину – СМИ

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн после разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой решил принять приглашение и посетить Киев.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на официальных лиц Израиля и Украины, Twitter главы МИД Дмитрия Кулебы

Детали: Коэн станет самым высокопоставленным израильским чиновником, который посетит Украину с начала войны 11 месяцев назад.

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В ходе телефонного разговора он также пообещал Кулебе окончательно открыть посольство Израиля в Киеве в течение 60 дней.

Также сообщается, что из-за использования Россией иранского оружия Коэн призвал Украину присоединиться к борьбе против иранского Корпуса стражей исламской революции и призвать Европу объявить эти вооруженные силы террористической организацией.

Кулеба у себя в Twitter сообщил, что во время первого разговора с Коэном они "обсуждали сотрудничество в рамках международных организаций, способы противодействия общим угрозам безопасности".

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Прямая речь Кулебы: "Министр Коэн осудил российскую агрессию против Украины, подтвердил планы Израиля усилить гуманитарную помощь и помощь в других областях".

Что было раньше: В начале 2023 года Коэн заявил, что Израиль начнет "говорить менее публично" о войне России и Украины.

После назначения он также провел разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Это был первый разговор глав МИД РФ и Израиля с начала войны против Украины. Предшественник Коэна после вторжения России в Украину с Лавровым не общался.

Также Коэн отказался комментировать предоставление Украине оборонного оружия и заявил, что Украина продолжит получать "значительную гуманитарную помощь".

Отметим, что антисемитские высказывания Лаврова дважды возмущали еврейское сообщество. В первый раз, когда он назвал Гитлера евреем. Тогда якобы диктатору Владимиру Путину пришлось извиняться из-за поведения Лаврова.

А во второй раз, когда глава российского МИД сравнил россиян с евреями, которых уничтожала нацистская Германия во время Второй мировой войны.

Напомним: