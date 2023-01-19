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Новый глава МИД Израиля планирует посетить Украину – СМИ

Алена МазуренкоЧетверг, 19 января 2023, 19:34
ЭЛИ КОЭН, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн после разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой решил принять приглашение и посетить Киев.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на официальных лиц Израиля и Украины, Twitter главы МИД Дмитрия Кулебы

Детали: Коэн станет самым высокопоставленным израильским чиновником, который посетит Украину с начала войны 11 месяцев назад.

В ходе телефонного разговора он также пообещал Кулебе окончательно открыть посольство Израиля в Киеве в течение 60 дней.

Также сообщается, что из-за использования Россией иранского оружия Коэн призвал Украину присоединиться к борьбе против иранского Корпуса стражей исламской революции и призвать Европу объявить эти вооруженные силы террористической организацией.

Кулеба у себя в Twitter сообщил, что во время первого разговора с Коэном они "обсуждали сотрудничество в рамках международных организаций, способы противодействия общим угрозам безопасности".

Прямая речь Кулебы: "Министр Коэн осудил российскую агрессию против Украины, подтвердил планы Израиля усилить гуманитарную помощь и помощь в других областях".

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Что было раньше: В начале 2023 года Коэн заявил, что Израиль начнет "говорить менее публично" о войне России и Украины.

После назначения он также провел разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Это был первый разговор глав МИД РФ и Израиля с начала войны против Украины. Предшественник Коэна после вторжения России в Украину с Лавровым не общался.

Также Коэн отказался комментировать предоставление Украине оборонного оружия и заявил, что Украина продолжит получать "значительную гуманитарную помощь".

Отметим, что антисемитские высказывания Лаврова дважды возмущали еврейское сообщество. В первый раз, когда он назвал Гитлера евреем. Тогда якобы диктатору Владимиру Путину пришлось извиняться из-за поведения Лаврова.

А во второй раз, когда глава российского МИД сравнил россиян с евреями, которых уничтожала нацистская Германия во время Второй мировой войны.

Напомним: 

  • Американский Axios, ссылаясь на слова неназванных украинских и израильских чиновников сообщил, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Владимир Зеленский якобы вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинских территориях в обмен на ПВО.
  • По словам израильского источника, Нетаньяху просил Украину изменить позицию и на этот раз проголосовать против, или хотя бы воздержаться.
  • Зеленский на эту просьбу якобы сказал, что в обмен на такое голосование Украины хотел бы услышать, как новое правительство Израиля планирует изменить позицию по помощи Украине, в частности, можно ли рассчитывать на средства защиты от баллистических ракет и иранских дронов. По словам украинского источника, Нетаньяху не стал давать каких-либо обещаний, но отметил, что готов обсудить просьбу Зеленского в будущем. Зеленский не был доволен таким ответом.
  • В итоге Украина выбрала нейтральный вариант и решила не участвовать в голосовании на Генассамблее - чтобы, как сообщил украинский собеседник Axios, "дать шанс отношениям с Нетаньяху".
  • Израильский источник говорит, что Нетаньяху был разочарован тем, что Киев выбрал именно такое решение, а не "воздержался" в голосовании. 

Темы: ИзраильУкраинаМИДРосcия
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