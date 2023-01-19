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Зеленський зібрав Ставку, йому доповів командувач "найбільш гарячого" напрямку

Олена РощінаЧетвер, 19 січня 2023, 21:59
Зеленський зібрав Ставку, йому доповів командувач найбільш гарячого напрямку
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський 19 січня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, в якому взяли участь виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко та голови низки областей.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців

Пряма мова: "Кілька годин тому провів чергове засідання Ставки. Були залучені нові учасники засідання. Зокрема, виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник Національної поліції України Ігор Клименко. Він тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях нашої оборони й безпеки.

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Також у засіданні Ставки сьогодні взяли участь керівники деяких обласних військових адміністрацій – вони доповідали щодо реалізації закону про національний спротив. Це Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська обласні військові адміністрації".

Деталі: Зеленський пояснив таку географію: "Кожен елемент нашої оборони, зокрема територіальна оборона, має бути відповідним чином налагоджений".

На Ставці доповідали головнокомандувач, а також командувач "найбільш гарячого оперативного напрямку" на фронті – "Хортиця".

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Пряма мова: "Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи в битві за Донбас.

До речі, сьогодні відзначу успіхи прикордонників Луганського й Краматорського загонів, які разом з іншими бійцями сил оборони та безпеки воюють саме на Донецькому напрямку, захищаючи Бахмут. Дякую вам, хлопці, за вашу стійкість і здатність завдавати ворогу саме таких втрат, які поступово позбавляють сенсу атаки окупантів!

Дякую й бійцям спецпідрозділу "Дозор" Державної прикордонної служби України за ефективне стримування ворога!".

Цьому передувало: Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що вранці 18 січня президент Володимир Зеленський мав збирати Ставку верховного головнокомандувача, але падіння гелікоптера з керівництвом МВС на дитсадок у Броварах змусило змінити плани.

Теми: ставкаЗеленськийвійна
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