Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський зібрав Ставку, йому доповів командувач "найбільш гарячого" напрямку

Олена РощінаЧетвер, 19 січня 2023, 22:59
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський 19 січня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, в якому взяли участь виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко та голови низки областей.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців

Пряма мова: "Кілька годин тому провів чергове засідання Ставки. Були залучені нові учасники засідання. Зокрема, виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник Національної поліції України Ігор Клименко. Він тримає під контролем усе те, що залежить від системи МВС у питаннях нашої оборони й безпеки.

Також у засіданні Ставки сьогодні взяли участь керівники деяких обласних військових адміністрацій – вони доповідали щодо реалізації закону про національний спротив. Це Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська обласні військові адміністрації".

Деталі: Зеленський пояснив таку географію: "Кожен елемент нашої оборони, зокрема територіальна оборона, має бути відповідним чином налагоджений".

На Ставці доповідали головнокомандувач, а також командувач "найбільш гарячого оперативного напрямку" на фронті – "Хортиця".

Пряма мова: "Робимо відповідні кроки, щоб посилити наші підрозділи в битві за Донбас.

ВІДЕО ДНЯ

До речі, сьогодні відзначу успіхи прикордонників Луганського й Краматорського загонів, які разом з іншими бійцями сил оборони та безпеки воюють саме на Донецькому напрямку, захищаючи Бахмут. Дякую вам, хлопці, за вашу стійкість і здатність завдавати ворогу саме таких втрат, які поступово позбавляють сенсу атаки окупантів!

Дякую й бійцям спецпідрозділу "Дозор" Державної прикордонної служби України за ефективне стримування ворога!".

Цьому передувало: Секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, що вранці 18 січня президент Володимир Зеленський мав збирати Ставку верховного головнокомандувача, але падіння гелікоптера з керівництвом МВС на дитсадок у Броварах змусило змінити плани.

Теми: ставкаЗеленськийвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден

США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти

фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю

Президентка Молдови: Ведемо "серйозні дискусії" щодо можливого членства в НАТО

Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія

У США оцінили приблизні втрати Росії в Україні: "значно більше" 100 тисяч

Усі новини...
У Москві помітили щось схоже на ЗРПК "Панцир-С1" на даху Міноборони РФ
Нідерланди можуть заплатити за Leopard 2, які будуть відправлені в Україну
Зараз "просто нема сенсу": у США знову пояснили, чому не відправляють в Україну свої Abrams
Німецькі танки можуть поїхати в Україну й без американських – новий міністр оборони
Останні новини
04:59
Французькі підприємці придбали для Харкова понад 180 генераторів
03:58
З приходом Маска Twitter покинули 80% співробітників – ЗМІ
03:31
Росіянин і британець допомагали Вексельбергу приховати супер’яхту від санкцій – Мін’юст США
02:59
Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден
01:58
США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти
00:49
В Україні загинув колишній "морський котик" зі США
00:25
Обстріли Сумщини: за добу 27 прильотів від росіян
23:57
"Прорив": українські танкісти почнуть навчання на німецьких "Леопардах 2"
23:40
Прем'єра Британії оштрафували за непристебнутий ремінь в авто
23:38
Українці "ось-ось" почнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії
Усі новини...