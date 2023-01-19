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Зеленский собрал Ставку, ему доложил командующий "самого горячего" направления

Елена РощинаЧетверг, 19 января 2023, 21:59
Зеленский собрал Ставку, ему доложил командующий самого горячего направления
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский 19 января провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в котором принял участие исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко и главы ряда областей.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам

Прямая речь: "Несколько часов назад провел очередное заседание Ставки. Были привлечены новые участники заседания. В частности, исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Он держит под контролем все то, что зависит от системы МВД в вопросах нашей обороны и безопасности.

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Также в заседании Ставки сегодня приняли участие руководители некоторых областных военных администраций – они докладывали о реализации закона о национальном сопротивлении. Это Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская областные военные администрации".

Детали: Зеленский объяснил такую географию: "Каждый элемент нашей обороны, в частности территориальная оборона, должен быть соответствующим образом налажен".

На Ставке доклады сделали главнокомандующий, а также командующий "наиболее горячего оперативного направления" на фронте – "Хортица".

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Прямая речь: "Делаем соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс.

Кстати, сегодня отмечу успехи пограничников Луганского и Краматорского отрядов, которые вместе с другими бойцами сил обороны и безопасности воюют именно на Донецком направлении, защищая Бахмут. Спасибо вам, ребята, за вашу стойкость и способность наносить врагу именно такие потери, которые постепенно лишают смысла атаки оккупантов!

Спасибо и бойцам спецподразделения "Дозор" Государственной пограничной службы Украины за эффективное сдерживание врага!".

Этому предшествовало: Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что утром 18 января президент Владимир Зеленский должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, но падение вертолета с руководством МВД на детсад в Броварах заставило изменить планы.

Темы: ставкаЗеленскийвойна
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