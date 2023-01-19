Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский собрал Ставку, ему доложил командующий "самого горячего" направления

Елена РощинаЧетверг, 19 января 2023, 22:59
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский 19 января провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в котором принял участие исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко и главы ряда областей.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам

Прямая речь: "Несколько часов назад провел очередное заседание Ставки. Были привлечены новые участники заседания. В частности, исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Он держит под контролем все то, что зависит от системы МВД в вопросах нашей обороны и безопасности.

Также в заседании Ставки сегодня приняли участие руководители некоторых областных военных администраций – они докладывали о реализации закона о национальном сопротивлении. Это Волынская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская областные военные администрации".

Детали: Зеленский объяснил такую географию: "Каждый элемент нашей обороны, в частности территориальная оборона, должен быть соответствующим образом налажен".

На Ставке доклады сделали главнокомандующий, а также командующий "наиболее горячего оперативного направления" на фронте – "Хортица".

Прямая речь: "Делаем соответствующие шаги, чтобы усилить наши подразделения в битве за Донбасс.

ВИДЕО ДНЯ

Кстати, сегодня отмечу успехи пограничников Луганского и Краматорского отрядов, которые вместе с другими бойцами сил обороны и безопасности воюют именно на Донецком направлении, защищая Бахмут. Спасибо вам, ребята, за вашу стойкость и способность наносить врагу именно такие потери, которые постепенно лишают смысла атаки оккупантов!

Спасибо и бойцам спецподразделения "Дозор" Государственной пограничной службы Украины за эффективное сдерживание врага!".

Этому предшествовало: Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что утром 18 января президент Владимир Зеленский должен был собирать Ставку верховного главнокомандующего, но падение вертолета с руководством МВД на детсад в Броварах заставило изменить планы.

Темы: ставкаЗеленскийвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ – Байден

США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты

фотоСША передали ООН доказательства того, что Северная Корея помогает России оружием

Президент Молдовы: ведем "серьезные дискуссии" относительно возможного членства в НАТО

Следствие не может сказать, иранские ли дроны применяет Россия

В США оценили приблизительные потери России в Украине: "гораздо больше" 100 тысяч

Все новости...
В Москве заметили нечто похожее на ЗРПК "Панцирь-С1" на крыше Минобороны РФ
Нидерланды могут заплатить за Leopard 2, которые будут отправлены в Украину
Сейчас "просто нет смысла": в США снова объяснили, почему не отправляют в Украину свои Abrams
Немецкие танки могут поехать в Украину и без американских – новый министр обороны
Последние новости
04:59
Французские предприниматели приобрели для Харькова более 180 генераторов
03:58
С приходом Маска Twitter покинули 80% сотрудников – СМИ
03:31
Россиянин и британец помогали Вексельбергу скрыть суперъяхту от санкций – Минюст США
02:59
Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ – Байден
01:58
США и союзники согласились ввести две предельные цены на российские нефтепродукты
00:49
В Украине погиб бывший "морской котик" из США
00:25
Обстрелы Сумщины: за сутки 27 прилетов от россиян
23:57
"Прорыв": украинские танкисты начнут обучение на немецких "Леопардах 2"
23:40
Премьера Британии оштрафовали за непристегнутый ремень в авто
23:38
Украинцы "вот-вот" начнут учения на танках Challenger 2 в Великобритании
Все новости...