Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський мав збирати Ставку у день падіння гелікоптера з керівництвом МВС

Олена РощінаЧетвер, 19 січня 2023, 21:48
Олексій Данілов, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський мав збирати Ставку верховного головнокомандувача 18 січня, але її довелося перенести на 19 січня після загибелі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в аварії гелікоптера ДСНС у Броварах під Києвом.

Джерело: секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов у телеефірі 19 січня

Пряма мова: "Зараз іде слідство, з'ясовуються всі обставини цієї жахливої катастрофи.

Я можу сказати, що президент країни вчора мав збирати Ставку верховного головнокомандувача, на 10:00. Зазвичай ми це ніколи не афішуємо. 

Міністр внутрішніх справ мав вийти з Полтави на 10-ту годину на цю Ставку. Крайнє смс я від нього отримав о 08:07 – і буквально через лічені хвилини сталася ця жахлива катастрофа". 

Деталі: Засідання Ставки перенесли з середи на четвер, у ній брали участь усі голови обласних військових адміністрацій, повідомив секретар РНБО.  

Данілов не став відповідати на запитання, чи могла бути Росія причетною до падіння гелікоптера ДСНС із керівництвом МВС на борту.

ВІДЕО ДНЯ

"Обов'язково з'ясуємо всі обставини", – пообіцяв він.

Секретар РНБО закликав до остаточних висновків не робити тлумачень, що і чому сталося, не будувати здогадів.

"Відповідь ми обов'язково отримаємо, що сталося вчорашнім ранком над Броварами і чому", – запевнив Данілов.

Знати більше: Трагедія у Броварах. Що відомо про катастрофу гелікоптера з керівництвом МВС

Передісторія:

УП, доповнено
Теми: ставкаДаніловМонастирськийБровари
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти

фотоСША передали ООН докази того, що Північна Корея допомагає Росії зброєю

Президентка Молдови: Ведемо "серйозні дискусії" щодо можливого членства в НАТО

Слідство не може сказати, чи іранські дрони застосовує Росія

У США оцінили приблизні втрати Росії в Україні: "значно більше" 100 тисяч

США визнають ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією, будуть нові санкції

Усі новини...
ставка
Зеленський зібрав Ставку, йому доповів командувач "найбільш гарячого" напрямку
Бачимо, що готує Росія, і намагаємося зменшити її потенціал – Зеленський
Зеленський збирав Ставку: обговорили "максимально ефективну" протидію ракетам
Останні новини
04:59
Французькі підприємці придбали для Харкова понад 180 генераторів
03:58
З приходом Маска Twitter покинули 80% співробітників – ЗМІ
03:31
Росіянин і британець допомагали Вексельбергу приховати супер’яхту від санкцій – Мін’юст США
02:59
Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден
01:58
США і союзники погодилися ввести дві граничні ціни на російські нафтопродукти
00:49
В Україні загинув колишній "морський котик" зі США
00:25
Обстріли Сумщини: за добу 27 прильотів від росіян
23:57
"Прорив": українські танкісти почнуть навчання на німецьких "Леопардах 2"
23:40
Прем'єра Британії оштрафували за непристебнутий ремінь в авто
23:38
Українці "ось-ось" почнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії
Усі новини...