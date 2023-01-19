Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський мав збирати Ставку у день падіння гелікоптера з керівництвом МВС

Олена РощінаЧетвер, 19 січня 2023, 20:48
Зеленський мав збирати Ставку у день падіння гелікоптера з керівництвом МВС
Олексій Данілов, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський мав збирати Ставку верховного головнокомандувача 18 січня, але її довелося перенести на 19 січня після загибелі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в аварії гелікоптера ДСНС у Броварах під Києвом.

Джерело: секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов у телеефірі 19 січня

Пряма мова: "Зараз іде слідство, з'ясовуються всі обставини цієї жахливої катастрофи.

Реклама:

Я можу сказати, що президент країни вчора мав збирати Ставку верховного головнокомандувача, на 10:00. Зазвичай ми це ніколи не афішуємо. 

Міністр внутрішніх справ мав вийти з Полтави на 10-ту годину на цю Ставку. Крайнє смс я від нього отримав о 08:07 – і буквально через лічені хвилини сталася ця жахлива катастрофа". 

Деталі: Засідання Ставки перенесли з середи на четвер, у ній брали участь усі голови обласних військових адміністрацій, повідомив секретар РНБО.  

ВІДЕО ДНЯ

Данілов не став відповідати на запитання, чи могла бути Росія причетною до падіння гелікоптера ДСНС із керівництвом МВС на борту.

"Обов'язково з'ясуємо всі обставини", – пообіцяв він.

Секретар РНБО закликав до остаточних висновків не робити тлумачень, що і чому сталося, не будувати здогадів.

"Відповідь ми обов'язково отримаємо, що сталося вчорашнім ранком над Броварами і чому", – запевнив Данілов.

Знати більше: Трагедія у Броварах. Що відомо про катастрофу гелікоптера з керівництвом МВС

Передісторія:

УП, доповнено
Теми: ставкаДаніловМонастирськийБровари
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
ставка
На "ювілейній" ставці обговорять захист енергетики, буде краще, ніж торік – Данілов
Зеленський провів ставку: говорили про фронт, дрони і боєприпаси
Данілов про зернову угоду: Нам по цимбалах, звідки виходила РФ, ми будемо надсилати кораблі
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: