Зеленський мав збирати Ставку у день падіння гелікоптера з керівництвом МВС

Президент Володимир Зеленський мав збирати Ставку верховного головнокомандувача 18 січня, але її довелося перенести на 19 січня після загибелі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в аварії гелікоптера ДСНС у Броварах під Києвом.

Джерело: секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов у телеефірі 19 січня

Пряма мова: "Зараз іде слідство, з'ясовуються всі обставини цієї жахливої катастрофи.

Реклама:

Я можу сказати, що президент країни вчора мав збирати Ставку верховного головнокомандувача, на 10:00. Зазвичай ми це ніколи не афішуємо.

Міністр внутрішніх справ мав вийти з Полтави на 10-ту годину на цю Ставку. Крайнє смс я від нього отримав о 08:07 – і буквально через лічені хвилини сталася ця жахлива катастрофа".

Деталі: Засідання Ставки перенесли з середи на четвер, у ній брали участь усі голови обласних військових адміністрацій, повідомив секретар РНБО.

ВІДЕО ДНЯ

Данілов не став відповідати на запитання, чи могла бути Росія причетною до падіння гелікоптера ДСНС із керівництвом МВС на борту.

"Обов'язково з'ясуємо всі обставини", – пообіцяв він.

Секретар РНБО закликав до остаточних висновків не робити тлумачень, що і чому сталося, не будувати здогадів.

"Відповідь ми обов'язково отримаємо, що сталося вчорашнім ранком над Броварами і чому", – запевнив Данілов.

Знати більше: Трагедія у Броварах. Що відомо про катастрофу гелікоптера з керівництвом МВС

Передісторія: