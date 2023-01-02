Вночі над Україною збито 39-40 ударних дронів та одну ракету Х-59

У ніч із 1 на 2 січня Сили оборони України знищили 39 чи 40 ударних безпілотників, які було запущено по Україні російськими військами, два розвідувальних безпілотники "Орлан-10" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Джерело: Командування Повітряних сил ЗСУ, міський голова Києва Віталій Кличко

Дослівно ПС ЗСУ: "У ніч з 1 на 2 січня 2023 року російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136".

В результаті бойової роботи, протиповітряною обороною Повітряних Сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, усі 39 ударних БпЛА знищені".

Деталі: До відбиття нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію Повітряних Сил та мобільні вогневі групи.

Дедалі активніше залучається техніка та озброєння, надані Україні західними партнерами, зазначають у Повітряних силах Збройних сил України.

Крім того, захисники неба знищили два БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.

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Водночас, Кличко з посиланням на сили ППО повідомив, що "вночі 40 дронів-камікадзе йшли на Київ, 15 знищили над сусідніми областями, 3 – на Київщині і 22 дрони – над столицею".

Раніше повідомлялося, що в ніч на 2 січня над Києвом було знищено 20 повітряних цілей, над Дніпропетровською та Запорізькою областями 9 дронів "Шахед" і одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, а над Миколаївською областю – 7 ворожих дронів "Shahed-136".

Проте у Києві в результаті атаки пошкоджена енергетична інфраструктура, у місті почалися аварійні відключення електроенергії.