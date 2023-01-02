Пропагандист Соловйов закликає росіян не боятися смерті: Життя сильно переоцінене

Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав росіян не боятися вмирати, мовляв, "життя сильно переоцінене", а смерть все одно неминуча.

Джерело: Соловйов в ефірі своєї програми на каналі "Россия 1"

Пряма мова пропагандиста: "Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ну, ми ж у рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху і початок іншого. Але боятися цього, а виходячи з цього, щоб це впливало на прийняті тобою рішення...".

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Деталі: Учасники телешоу підтримали Соловйова, мовляв, раніше росіяни жили одним днем, а тепер у них є "нематеріальна мрія, висока мета".

За словами пропагандиста, "жити варто тільки для того, заради чого ти можеш померти, так і має бути".

Пропагандист Соловйов: "Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ну, ми ж у рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху і початок іншого". Уривок з відео з російських ТГ-каналів pic.twitter.com/QCpbTa4Pfc ВІДЕО ДНЯ January 2, 2023

Він також додав, що у російських солдатів на фронті в Україні нібито є "дуже чітке розуміння, за що вони воюють, чому вони воюють".

Російські пропагандисти також повторили наративи російського керівництва, що вони нібито воюють "із сатаною".

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