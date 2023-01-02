Пропагандист Соловйов закликає росіян не боятися смерті: Життя сильно переоцінене
Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав росіян не боятися вмирати, мовляв, "життя сильно переоцінене", а смерть все одно неминуча.
Джерело: Соловйов в ефірі своєї програми на каналі "Россия 1"
Пряма мова пропагандиста: "Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ну, ми ж у рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху і початок іншого. Але боятися цього, а виходячи з цього, щоб це впливало на прийняті тобою рішення...".
Деталі: Учасники телешоу підтримали Соловйова, мовляв, раніше росіяни жили одним днем, а тепер у них є "нематеріальна мрія, висока мета".
За словами пропагандиста, "жити варто тільки для того, заради чого ти можеш померти, так і має бути".
Пропагандист Соловйов: "Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ну, ми ж у рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху і початок іншого". Уривок з відео з російських ТГ-каналів pic.twitter.com/QCpbTa4Pfc— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) January 2, 2023ВІДЕО ДНЯ
Він також додав, що у російських солдатів на фронті в Україні нібито є "дуже чітке розуміння, за що вони воюють, чому вони воюють".
Російські пропагандисти також повторили наративи російського керівництва, що вони нібито воюють "із сатаною".
Передісторія:
- На думку керівника українського ГУР, російське керівництво ухвалило рішення про початок нової хвилі мобілізації з 5 січня 2023 року через брак живої сили.
- Під час "першої хвилі" мобілізації до лав Збройних сил РФ, за словами президента РФ Володимира Путіна, прибуло щонайменше 300 тисяч людей, а в Україні начебто перебуває 150 тисяч мобілізованих.
- Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.
- Українська влада постійно закликає росіян здаватися в полон, щоб зберегти свої життя.