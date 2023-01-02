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Пропагандист Соловйов закликає росіян не боятися смерті: Життя сильно переоцінене

Ірина БалачукПонеділок, 2 січня 2023, 16:54
Пропагандист Соловйов. Скриншот з відео

Російський пропагандист Володимир Соловйов закликав росіян не боятися вмирати, мовляв, "життя сильно переоцінене", а смерть все одно неминуча. 

Джерело: Соловйов в ефірі своєї програми на каналі "Россия 1"

Пряма мова пропагандиста: "Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче? Тим більше, ну, ми ж у рай потрапимо. Смерть – це закінчення одного земного шляху і початок іншого. Але боятися цього, а виходячи з цього, щоб це впливало на прийняті тобою рішення...".

Деталі: Учасники телешоу підтримали Соловйова, мовляв, раніше росіяни жили одним днем, а тепер у них є "нематеріальна мрія, висока мета".

За словами пропагандиста, "жити варто тільки для того, заради чого ти можеш померти, так і має бути". 

Він також додав, що у російських солдатів на фронті в Україні нібито є "дуже чітке розуміння, за що вони воюють, чому вони воюють".

ВІДЕО ДНЯ

Російські пропагандисти також повторили наративи російського керівництва, що вони нібито воюють "із сатаною".

Передісторія: 

  • На думку керівника українського ГУР, російське керівництво ухвалило рішення про початок нової хвилі мобілізації з 5 січня 2023 року через брак живої сили.
  • Під час "першої хвилі" мобілізації до лав Збройних сил РФ, за словами президента РФ Володимира Путіна, прибуло щонайменше 300 тисяч людей, а в Україні начебто перебуває 150 тисяч мобілізованих.
  • Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.
  • Українська влада постійно закликає росіян здаватися в полон, щоб зберегти свої життя.

Теми: Росіяпропагандамобілізаціявійна
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