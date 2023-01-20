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США постачають Україні боєприпаси зі складів в Ізраїлі та Кореї – Пентагон

Ольга Глущенко П'ятниця, 20 січня 2023, 00:20
БУДІВЛЯ ПЕНТАГОНУ. ФОТО: GETTY IMAGES

Штати передають Україні боєприпаси зі складів у Ізраїлі й Південній Кореї, що допомагає швидко забезпечити українських захисників всім необхідним і не впливає на боєготовність американського війська.

Джерело: заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу в Пентагоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми достатньо регулярно постачаємо в Україну різні боєприпаси, матеріали, озброєння й обладнання. І частково, аби гарантувати, що ми можемо зробити це швидко, ми співпрацюємо з Республікою Корея й Ізраїлем, коли доходить до вилучення з наших складів (на території цих країн – ред.)".

Деталі: Вона підкреслила, що це не впливає на готовність американських сил захищати інтереси США всередині країни й за кордоном.

Що передувало: Пентагон звернувся до Ізраїлю та Південної Кореї, щоб поповнити нестачу боєприпасів для України у війні, частина з них вже відправлена.

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Теми: СШАзброяІзраїльПівденна Корея
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