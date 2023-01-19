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США поставляют Украине боеприпасы со складов в Израиле и Корее – Пентагон

Ольга ГлущенкоЧетверг, 19 января 2023, 23:20
США поставляют Украине боеприпасы со складов в Израиле и Корее – Пентагон
ПЕНТАГОН. ФОТО: GETTY IMAGES

Штаты передают Украине боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее, что помогает быстро обеспечить украинских защитников всем необходимым и не влияет на боеготовность американского войска.

Источник: заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы достаточно регулярно поставляем в Украину различные боеприпасы, материалы, вооружение и оборудование. И частично, чтобы гарантировать, что мы можем сделать это быстро, мы сотрудничаем с Республикой Корея и Израилем, когда доходит до изъятия с наших складов (на территории этих стран - ред.)".

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Детали: Она подчеркнула, что это не влияет на готовность американских сил защищать интересы США внутри страны и за рубежом.

Что предшествовало: Пентагон обратился к Израилю и Южной Корее, чтобы восполнить недостаток боеприпасов для Украины в войне, часть из них уже отправлена.

Темы: СШАоружиеИзраильЮжная Корея
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