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США поставляют Украине боеприпасы со складов в Израиле и Корее – Пентагон

Ольга ГлущенкоПятница, 20 января 2023, 00:20
ПЕНТАГОН. ФОТО: GETTY IMAGES

Штаты передают Украине боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее, что помогает быстро обеспечить украинских защитников всем необходимым и не влияет на боеготовность американского войска.

Источник: заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге в Пентагоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы достаточно регулярно поставляем в Украину различные боеприпасы, материалы, вооружение и оборудование. И частично, чтобы гарантировать, что мы можем сделать это быстро, мы сотрудничаем с Республикой Корея и Израилем, когда доходит до изъятия с наших складов (на территории этих стран - ред.)".

Детали: Она подчеркнула, что это не влияет на готовность американских сил защищать интересы США внутри страны и за рубежом.

Что предшествовало: Пентагон обратился к Израилю и Южной Корее, чтобы восполнить недостаток боеприпасов для Украины в войне, часть из них уже отправлена.

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Темы: СШАоружиеИзраильЮжная Корея
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