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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні: в Білорусі злітав винищувач МіГ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 січня 2023, 14:33
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20 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн в Telegram

Деталі: Приблизно о 12.40 тривога почала ширитися Україною.

Білоруський моніторинговий проєкт повідомив про підняття в Білорусі в повітря літака дальнього радіолокаційного стеження, винищувача супроводу і Міг 31 К, який може нести гіперзвукову ракету "Кинджал".

Зокрема о 12.12 у Мачулищах злетів ДРЛС А-50У ПКС РФ з реєстр. номером RF-50608.

О 12.23 із Барановичів злетів винищувач супроводу.

О 12.35 - зліт МіГ-31К ВКС РФ у Мачулищах.

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Оновлено: О 14.25 почалися відбої. Тривога тривала трохи більше години сорок хвилин. Винищувач Міг 31 К приземлився о 14.28, за даними "Гаюна".

Нагадаємо: В Білорусі тривають спільні льотно-тактичні навчання ЗС РБ і РФ. Вранці 19 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу. Небезпека тривала понад 1,5 години. 

Цього дня в Білорусі російські винищувачі МіГ-31К, як свідчить оприлюднене Міноборони РБ відео, злітали із гіперзвуковими ракетами "Кинджал".

Теми: повітряна тривогаБілорусь
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