Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: в Беларуси взлетал истребитель МиГ

Валентина РоманенкоПятница, 20 января 2023, 14:33
скриншот

20 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: Примерно в 12.40 тревога начала распространяться по Украине.

Белорусский мониторинговый проект сообщает о поднятии в Беларуси в воздух самолета дальнего радиолокационного слежения, истребителя сопровождения и МиГ 31 К, который может нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".

В частности, в 12.12 в Мачулищах взлетел ДРЛС А-50У ВКС РФ с регистр. номером RF-50608.

В 12.23 из Барановичей взлетел истребитель сопровождения.

В 12.35 - взлет МиГ-31К ВКС РФ в Мачулищах.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: В 14.25 начались отбои. Тревога длилась чуть больше часа сорок минут. Истребитель МиГ 31 К приземлился в 14.28, по данным "Гаюна".

Напомним: В Беларуси продолжаются совместные летно-тактические учения ВС РБ и РФ. Утром 19 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Опасность продолжалась более 1,5 часа. 

В этот день в Беларуси российские истребители МиГ-31К, как свидетельствует обнародованное Минобороны РБ видео, взлетали с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Темы: воздушная тревогаБеларусь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников

Нардепа из "батальона Монако" Столара не выпустили из Украины – источники

Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы "не создавать ложных впечатлений" - СМИ

обновленоНАБУ задержало замминистра из-за взятки на генераторах – источники

фото, видеоРуководители государства попрощались с представителями МВД, погибшими в Броварах

Чехия отрицает готовность отдать Украине танки Leopard, полученные вместо Т-72

Все новости...
воздушная тревога
По всей Украине 1,5 часа звучала воздушная тревога: в Беларуси летали истребители
Россиянам не хватает баллистики, они будут чаще применять ракеты С-300 и С-400 – Игнат
В Украине больше двух часов длилась воздушная тревога
Последние новости
23:45
Сумщина: россияне в субботу нанесли 115 ударов, есть разрушения и раненый
23:21
Сноубордист Михаил Харук завоевал для Украины первое "золото" на Универсиаде
22:36
Россияне повредили предприятие на Днепропетровщине
22:01
видеоВ Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников
21:30
Нардепа из "батальона Монако" Столара не выпустили из Украины – источники
21:04
Один из органов Минобороны Франции подвергся кибератаке, подозревают российских хакеров - СМИ
20:54
Зеленский о погибших в Броварах: Сколько светлых людей забирает военное время
20:29
Задержанного замминистра уволят с должности – Мининфраструктуры
20:10
Франкоязычный "рупор Кремля" RT France прекращает деятельность
20:05
Германия до сих пор не считала свои танки Leopard, чтобы "не создавать ложных впечатлений" - СМИ
Все новости...