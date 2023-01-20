Воздушную тревогу объявляли по всей Украине: в Беларуси взлетал истребитель МиГ

20 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: Примерно в 12.40 тревога начала распространяться по Украине.

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Белорусский мониторинговый проект сообщает о поднятии в Беларуси в воздух самолета дальнего радиолокационного слежения, истребителя сопровождения и МиГ 31 К, который может нести гиперзвуковую ракету "Кинжал".

В частности, в 12.12 в Мачулищах взлетел ДРЛС А-50У ВКС РФ с регистр. номером RF-50608.

В 12.23 из Барановичей взлетел истребитель сопровождения.

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В 12.35 - взлет МиГ-31К ВКС РФ в Мачулищах.

Обновлено: В 14.25 начались отбои. Тревога длилась чуть больше часа сорок минут. Истребитель МиГ 31 К приземлился в 14.28, по данным "Гаюна".

Напомним: В Беларуси продолжаются совместные летно-тактические учения ВС РБ и РФ. Утром 19 января по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Опасность продолжалась более 1,5 часа.

В этот день в Беларуси российские истребители МиГ-31К, как свидетельствует обнародованное Минобороны РБ видео, взлетали с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".