Директора НАБУ оберуть за 2-3 місяці – член комісії

Директора Національного антикорупційного бюро оберуть за два-три місяці, прогнозує член Конкурсної комісії Драго Кос.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Коса: "Зараз ми працюємо майже цілодобово, усі учасники конкурсної комісії дуже добре співпрацюють один з одним, і я маю оптимістичний прогноз. Думаю, що директора НАБУ ми зможемо мати за два, можливо, за три місяці".

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Деталі: Кос додав, що директора НАБУ могли б обрати і швидше, але члени комісії вирішили, що під час проведення співбесід із претендентами на посаду, усі вони мають бути особисто присутніми, а не брати участь у процесі онлайн.

Він пояснив, що для цього потрібно, щоб усі члени Конкурсної комісії приїхали в Київ або в інше місто України. Відповідно для цього потрібні певні підготовчі заходи.

Коментуючи побажання Кабміну, щоб конкурс завершили до 3 лютого, коли буде заплановане проведення саміту Україна-ЄС, Кос сказав, що вітає бажання уряду мати "повноцінно функціонуюче НАБУ, яке буде боротися з корупцією", але технічно це неможливо.

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За словами члена конкурсної комісії, для обрання директора НАБУ потрібно провести іще три-чотири раунди оцінювання кандидатів. А також треба буде надати час для підготовки претендентів на посаду і для розгляду можливих скарг на результати оцінювання.

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