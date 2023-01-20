Директора НАБУ оберуть за 2-3 місяці – член комісії
Директора Національного антикорупційного бюро оберуть за два-три місяці, прогнозує член Конкурсної комісії Драго Кос.
Джерело: Укрінформ
Пряма мова Коса: "Зараз ми працюємо майже цілодобово, усі учасники конкурсної комісії дуже добре співпрацюють один з одним, і я маю оптимістичний прогноз. Думаю, що директора НАБУ ми зможемо мати за два, можливо, за три місяці".
Деталі: Кос додав, що директора НАБУ могли б обрати і швидше, але члени комісії вирішили, що під час проведення співбесід із претендентами на посаду, усі вони мають бути особисто присутніми, а не брати участь у процесі онлайн.
Він пояснив, що для цього потрібно, щоб усі члени Конкурсної комісії приїхали в Київ або в інше місто України. Відповідно для цього потрібні певні підготовчі заходи.
Коментуючи побажання Кабміну, щоб конкурс завершили до 3 лютого, коли буде заплановане проведення саміту Україна-ЄС, Кос сказав, що вітає бажання уряду мати "повноцінно функціонуюче НАБУ, яке буде боротися з корупцією", але технічно це неможливо.
За словами члена конкурсної комісії, для обрання директора НАБУ потрібно провести іще три-чотири раунди оцінювання кандидатів. А також треба буде надати час для підготовки претендентів на посаду і для розгляду можливих скарг на результати оцінювання.
Передісторія:
- 16 січня Комісія з відбору кандидатів на директора НАБУ після тестування загальних здібностей залишила 22 кандидатів із 50 допущених до тестування.
- Повноваження попереднього директора НАБУ Артема Ситника закінчилися 16 квітня 2022 року.
- 17 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Конкурсна комісія відбере трьох кандидатів на директора НАБУ до 31 січня.
- 3 лютого у Києві має відбутися саміт Україна-ЄС.