Директора НАБУ выберут через 2-3 месяца – член комиссии

Директора Национального антикоррупционного бюро выберут через два-три месяца, прогнозирует член Конкурсной комиссии Драго Кос.

Источник: Укринформ

Прямая речь Коса: "Сейчас мы работаем почти круглосуточно, все участники конкурсной комиссии очень хорошо сотрудничают друг с другом, и у меня оптимистичный прогноз. Думаю, что директора НАБУ мы сможем иметь через два, возможно, через три месяца".

Детали: Кос добавил, что директора НАБУ могли бы выбрать и быстрее, но члены комиссии решили, что во время проведения собеседований с претендентами на должность, все они должны лично присутствовать, а не участвовать в процессе онлайн.

Он пояснил, что для этого нужно, чтобы все члены Конкурсной комиссии приехали в Киев или в другой город Украины. Соответственно для этого нужны определенные подготовительные мероприятия.

Комментируя пожелание Кабмина, чтобы конкурс завершили до 3 февраля, когда будет запланировано проведение саммита Украина-ЕС, Кос сказал, что приветствует желание правительства иметь "полноценно функционирующее НАБУ, которое будет бороться с коррупцией", но технически это невозможно.

По словам члена конкурсной комиссии, для избрания директора НАБУ нужно провести еще три-четыре раунда оценивания кандидатов. А также надо будет предоставить время для подготовки претендентов на должность и для рассмотрения возможных жалоб на результаты оценивания.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: