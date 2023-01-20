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Директора НАБУ выберут через 2-3 месяца – член комиссии

Ирина БалачукПятница, 20 января 2023, 12:27
Директора НАБУ выберут через 2-3 месяца – член комиссии
Фото НАБУ

Директора Национального антикоррупционного бюро выберут через два-три месяца, прогнозирует член Конкурсной комиссии Драго Кос.

Источник: Укринформ

Прямая речь Коса: "Сейчас мы работаем почти круглосуточно, все участники конкурсной комиссии очень хорошо сотрудничают друг с другом, и у меня оптимистичный прогноз. Думаю, что директора НАБУ мы сможем иметь через два, возможно, через три месяца".

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Детали: Кос добавил, что директора НАБУ могли бы выбрать и быстрее, но члены комиссии решили, что во время проведения собеседований с претендентами на должность, все они должны лично присутствовать, а не участвовать в процессе онлайн.

Он пояснил, что для этого нужно, чтобы все члены Конкурсной комиссии приехали в Киев или в другой город Украины. Соответственно для этого нужны определенные подготовительные мероприятия.

Комментируя пожелание Кабмина, чтобы конкурс завершили до 3 февраля, когда будет запланировано проведение саммита Украина-ЕС, Кос сказал, что приветствует желание правительства иметь "полноценно функционирующее НАБУ, которое будет бороться с коррупцией", но технически это невозможно.

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По словам члена конкурсной комиссии, для избрания директора НАБУ нужно провести еще три-четыре раунда оценивания кандидатов. А также надо будет предоставить время для подготовки претендентов на должность и для рассмотрения возможных жалоб на результаты оценивания.

Предыстория:

  • 16 января Комиссия по отбору кандидатов на директора НАБУ после тестирования общих способностей оставила 22 кандидата из 50 допущенных к тестированию.
  • Полномочия предыдущего директора НАБУ Артема Сытника закончились 16 апреля 2022 года.
  • 17 января премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что Конкурсная комиссия отберет трех кандидатов на директора НАБУ до 31 января.
  • 3 февраля в Киеве должен состояться саммит Украина-ЕС.    

Темы: НАБУ
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