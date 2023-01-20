У ще одній російській області, що межує з Україною, заборонили безпілотники
П'ятниця, 20 січня 2023, 15:17
У Воронезькій області Росії заборонили польоти безпілотних літальних апаратів цивільного призначення.
Джерела: російський "Інтерфакс"
Деталі: Губернатор області Олександр Гусєв повідомив, що "підтримав рішення колег заборонити польоти над територією Воронезької області безпілотних літальних апаратів цивільного призначення".
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Деталі: Буде дозволено використовувати безпілотники тільки окремим органам влади, а також силовим структурам.
Воронезька область на півдні межує з Україною.
Передісторія:
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- В грудні 2022 року в Калузькій і Ростовській областях Росії губернатор заборонив використання безпілотників, а також польоти приватник літаків.