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У ще одній російській області, що межує з Україною, заборонили безпілотники

"Українська правда"П'ятниця, 20 січня 2023, 15:17
У ще одній російській області, що межує з Україною, заборонили безпілотники
Фото: Новинарня

У Воронезькій області Росії заборонили польоти безпілотних літальних апаратів цивільного призначення.

Джерела: російський "Інтерфакс"

Деталі: Губернатор області Олександр Гусєв повідомив, що "підтримав рішення колег заборонити польоти над територією Воронезької області безпілотних літальних апаратів цивільного призначення".

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Деталі: Буде дозволено використовувати безпілотники тільки окремим органам влади, а також силовим структурам.

Воронезька область на півдні межує з Україною.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В грудні 2022 року в Калузькій і Ростовській областях Росії губернатор заборонив використання безпілотників, а також польоти приватник літаків.

Теми: безпілотникиРосія
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