В еще одной российской области, граничащей с Украиной, запретили беспилотники
Пятница, 20 января 2023, 16:17
В Воронежской области России запретили полеты беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения.
Источники: российский "Интерфакс"
Детали: Губернатор области Александр Гусев сообщил, что "поддержал решение коллег запретить полеты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения".
Детали: Будет разрешено использовать беспилотники только отдельным органам власти, а также силовым структурам.
Воронежская область на юге граничит с Украиной.
Предыстория:
- В декабре 2022 года в Калужской и Ростовской областях России губернатор запретил использование беспилотников, а также полеты частник самолетов.
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