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В еще одной российской области, граничащей с Украиной, запретили беспилотники

"Украинская правда"Пятница, 20 января 2023, 16:17
Фото: Новынарня

В Воронежской области России запретили полеты беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения.

Источники: российский "Интерфакс"

Детали: Губернатор области Александр Гусев сообщил, что "поддержал решение коллег запретить полеты над территорией Воронежской области беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения".

Детали: Будет разрешено использовать беспилотники только отдельным органам власти, а также силовым структурам.

Воронежская область на юге граничит с Украиной.

Предыстория:

  • В декабре 2022 года в Калужской и Ростовской областях России губернатор запретил использование беспилотников, а также полеты частник самолетов.

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Темы: беспилотникиРосcия
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