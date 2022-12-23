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Ще в одній області Росії заборонили літати безпілотникам і приватним літакам

"Українська правда"П'ятниця, 23 грудня 2022, 14:12
Фото: armyinform

В Калузькій області Росії губернатор заборонив використання безпілотників, а також польоти приватник літаків.

Джерела: "Калужские новости"

Деталі: Постанова губернатора від 20 грудня забороняє використовувати в регіоні приватні літаки, повітряні апарати, включно з аеростатами, а також безпілотники без дозволу диспетчера. Робиться це "з метою посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки".

Передісторія:

  • 21 грудня в Ростовській області Росії заборонили цивільним використовувати безпілотники.
  • Зранку 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що нааеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники. 
  • Міністерство оборони Росії офіційно прокоментувало вибухи на російських аеродромах в Енгельсі та Рязані. Там заявили, що ударів завдав"київський режим".
  • У Головному управлінні розвідки Міноборони Українизазначили, що усе що відбувається на території держави-агресора – "це відповідальність держави-агресора".

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Теми: безпілотникиРосія
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