Ще в одній області Росії заборонили літати безпілотникам і приватним літакам
П'ятниця, 23 грудня 2022, 13:12
В Калузькій області Росії губернатор заборонив використання безпілотників, а також польоти приватник літаків.
Джерела: "Калужские новости"
Деталі: Постанова губернатора від 20 грудня забороняє використовувати в регіоні приватні літаки, повітряні апарати, включно з аеростатами, а також безпілотники без дозволу диспетчера. Робиться це "з метою посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки".
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Передісторія:
- 21 грудня в Ростовській області Росії заборонили цивільним використовувати безпілотники.
- Зранку 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що нааеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.
- Міністерство оборони Росії офіційно прокоментувало вибухи на російських аеродромах в Енгельсі та Рязані. Там заявили, що ударів завдав"київський режим".
- У Головному управлінні розвідки Міноборони Українизазначили, що усе що відбувається на території держави-агресора – "це відповідальність держави-агресора".