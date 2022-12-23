Ще в одній області Росії заборонили літати безпілотникам і приватним літакам

В Калузькій області Росії губернатор заборонив використання безпілотників, а також польоти приватник літаків.

Джерела: "Калужские новости"

Деталі: Постанова губернатора від 20 грудня забороняє використовувати в регіоні приватні літаки, повітряні апарати, включно з аеростатами, а також безпілотники без дозволу диспетчера. Робиться це "з метою посилення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки".

Передісторія:

21 грудня в Ростовській області Росії заборонили цивільним використовувати безпілотники.

Зранку 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що нааеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.

Міністерство оборони Росії офіційно прокоментувало вибухи на російських аеродромах в Енгельсі та Рязані. Там заявили, що ударів завдав"київський режим".

У Головному управлінні розвідки Міноборони Українизазначили, що усе що відбувається на території держави-агресора – "це відповідальність держави-агресора".