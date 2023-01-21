Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден

Президент США Джо Байден, відповідаючи на питання про надання Україні танків Leopard, заявив, що Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з російською армією.

Джерело: CNN

Деталі: Залишаючи захід у Білому домі, Байден сказав, що "Україна отримає всю необхідну допомогу", коли журналіст запитав, чи підтримує він ідею Польщі відправити в Україну танки німецького виробництва.

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Що цьому передувало: