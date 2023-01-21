Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден

Президент США Джо Байден, відповідаючи на питання про надання Україні танків Leopard, заявив, що Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з російською армією.

Джерело: CNN

Деталі: Залишаючи захід у Білому домі, Байден сказав, що "Україна отримає всю необхідну допомогу", коли журналіст запитав, чи підтримує він ідею Польщі відправити в Україну танки німецького виробництва.

Що цьому передувало:

За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".

Президент Володимир Зеленський висловив подяку очільнику США Джо Байдену та американському народу за виділення Україні великого пакета військової допомоги.