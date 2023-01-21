Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден

"Українська правда"Субота, 21 січня 2023, 01:59
Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден
Джо Байден, фото CNN

Президент США Джо Байден, відповідаючи на питання про надання Україні танків Leopard, заявив, що Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з російською армією.

Джерело: CNN

Деталі: Залишаючи захід у Білому домі, Байден сказав, що "Україна отримає всю необхідну допомогу", коли журналіст запитав, чи підтримує він ідею Польщі відправити в Україну танки німецького виробництва.

Реклама:

Що цьому передувало:

  • За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".
  • Президент Володимир Зеленський висловив подяку очільнику США Джо Байдену та американському народу за виділення Україні великого пакета військової допомоги.

Теми: СШАНімеччинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
"Нехай підходять поближче": мусульмани України відповіли Кадирову
Українці "ось-ось" почнуть навчання на танках Challenger 2 у Великій Британії
"Прорив": українські танкісти почнуть навчання на німецьких "Леопардах 2"
В Україні загинув колишній "морський котик" зі США
Останні новини
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: