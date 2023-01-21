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Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з РФ – Байден

"Українська правда"Субота, 21 січня 2023, 02:59
Джо Байден, фото CNN

Президент США Джо Байден, відповідаючи на питання про надання Україні танків Leopard, заявив, що Україна отримає всю необхідну допомогу для боротьби з російською армією.

Джерело: CNN

Деталі: Залишаючи захід у Білому домі, Байден сказав, що "Україна отримає всю необхідну допомогу", коли журналіст запитав, чи підтримує він ідею Польщі відправити в Україну танки німецького виробництва.

Що цьому передувало:

  • За словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане".
  • Президент Володимир Зеленський висловив подяку очільнику США Джо Байдену та американському народу за виділення Україні великого пакета військової допомоги.

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Теми: СШАНімеччинаУкраїна
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