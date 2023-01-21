Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ – Байден

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о предоставлении Украине танков Leopard, заявил, что Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с российской армией.

Источник: CNN

Детали: Покидая мероприятие в Белом доме, Байден сказал, что "Украина получит всю необходимую помощь", когда журналист спросил, поддерживает ли он идею Польши отправить в Украину танки немецкого производства.

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