Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с РФ – Байден

Президент США Джо Байден, отвечая на вопрос о предоставлении Украине танков Leopard, заявил, что Украина получит всю необходимую помощь для борьбы с российской армией.

Источник: CNN

Детали: Покидая мероприятие в Белом доме, Байден сказал, что "Украина получит всю необходимую помощь", когда журналист спросил, поддерживает ли он идею Польши отправить в Украину танки немецкого производства.

Что этому предшествовало:

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, западные союзники пока не пришли к согласию о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн", но он поручил своему министерству подготовиться ко "дню, который, возможно, наступит".

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность главе США Джо Байдену и американскому народу за выделение Украине большого пакета военной помощи.