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Медведев назвал войну с Украиной "новой Отечественной"

Роман ПетренкоСуббота, 21 января 2023, 16:06
фото getty images

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что захватническая война России против Украины является для россиян "новой Отечественной".

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Боррель... вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера.

Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией.

И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м.

Напомним: Медведев накануне встречи в формате "Рамштайн" начал снова угрожать, что проигрыш России в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны.

Еще раньше Медведев призвал не пускать обратно в страну россиян, которые "призывают к ее поражению" в войне против Украины.

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Темы: МедведевРосcиявойнапропаганда
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