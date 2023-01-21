ГУР: Нагнітання теми загрози нападу з боку Білорусі – російська ІПСО

У Головному управлінні розвідки вважають, що нагнітання теми загрози нападу на Україну з боку Білорусі є російською інформаційно-психологічною операцією.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Концептуально нагнітання теми загрози негайної військової загрози з боку Білорусі, як інформувало вже Головне управління розвідки, це, власне, російське ІПСО.



Безмовно, про диктатора Лукашенка нам все відомо, про режим у Білорусі. Але є об'єктивні речі: кількість ударного угруповання, готовність сил і засобів та інші моменти, які нам дозволяють стверджувати, що станом на сьогодні загрози з боку Білорусі повномасштабної наземної операції, її участі на боці Росії немає".

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Деталі: Юсов пообіцяв, що "якщо ситуація зміниться, відповідна інформація буде", але запевнив, що "навіть на випадок зміни ситуації Україна готова й відпрацювала всі сценарії".

"В інтересах саме Путіна і так званої Російської Федерації максимально нагнітати тему саме із Білоруссю. Але вже й диктатор Лукашенко не дуже в це грає. Ми нещодавно бачили, як він водив за ніс Лаврова під час зустрічі, і з одного боку, розповідав, як він любить Путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України, і що Україна тримається. Тобто не хоче вживати суїцидальних дій диктатор Лукашенко", - сказав представник ГУР.

Він також зазначив, що контрнаступальна операція зі звільнення своїх земель для України "справді важка", але Україна може звільнити свої землі.

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Пряма мова: "Україна звільняє та буде продовжувати звільняти свої території. Так, це буде важко, але неминуче… Повірте, що є абсолютна адекватна та твереза оцінка ситуації й адекватні і тверезі завдання і для українських Сил оборони, і розуміння, що ми можемо. Так от ми справді можемо звільнити наші землі".

Що передувало: 19 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна його "приємно дивує", оскільки не йде на провокації проти Білорусі, хоча "її активно підштовхують".

На початку січня в ГУР заявляли, що Росія не планує завершувати війну проти України, а буде продовжувати наступальні дії на різних напрямках, зокрема "одночасно піти з півночі або сходу".