Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР: Нагнетание темы угрозы нападения со стороны Беларуси – российская ИПСО

Катерина ТищенкоСуббота, 21 января 2023, 17:13
ГУР: Нагнетание темы угрозы нападения со стороны Беларуси – российская ИПСО
Андрей Юсов, фото Укринформ

В Главном управлении разведки считают, что нагнетание темы угрозы нападения на Украину со стороны Беларуси является российской информационно-психологической операцией.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Концептуально нагнетание темы угрозы немедленной военной угрозы со стороны Беларуси, как информировало уже Главное управление разведки, это, собственно, российское ИПСО.

Реклама:

Безусловно, о диктаторе Лукашенко нам все известно, о режиме в Беларуси. Но есть объективные вещи: количество ударной группировки, готовность сил и средств и другие моменты, которые нам позволяют утверждать, что на сегодня угрозы со стороны Беларуси полномасштабной наземной операции, ее участия на стороне России нет".

Детали: Юсов пообещал, что "если ситуация изменится, соответствующая информация будет", но заверил, что "даже на случай изменения ситуации Украина готова и отработала все сценарии".

"В интересах именно Путина и так называемой Российской Федерации максимально нагнетать тему именно с Беларусью. Но уже и диктатор Лукашенко не очень в это играет. Мы недавно видели, как он водил за нос Лаврова во время встречи, и с одной стороны, рассказывал, как он любит Путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины, и что Украина держится. То есть не хочет предпринимать суицидальных действий диктатор Лукашенко", - сказал представитель ГУР.

ВИДЕО ДНЯ

Он также отметил, что контрнаступательная операция по освобождению своих земель для Украины "действительно тяжелая", но Украина может освободить свои земли.

Прямая речь: "Украина освобождает и будет продолжать освобождать свои территории. Да, это будет трудно, но неизбежно... Поверьте, что есть абсолютная адекватная и трезвая оценка ситуации и адекватные и трезвые задачи и для украинских Сил обороны, и понимание, что мы можем. Так вот мы действительно можем освободить наши земли".

Что предшествовало: 19 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина его "приятно удивляет", поскольку не идет на провокации против Беларуси, хотя "ее активно подталкивают". 

В начале января в ГУР заявляли, что Россия не планирует завершать войну против Украины, а будет продолжать наступательные действия на разных направлениях, в частности "одновременно пойти с севера или востока".

Темы: разведкаБеларусьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Минобороны закупает продукты для военных в 2-3 раза дороже - СМИ
В Офисе генпрокурора не сомневаются в причастности Ирана к производству и поставке дронов РФ
Оккупанты проверяют места проживания жителей Херсонщины – Генштаб
На Николаевщине подорвалось авто: 4 пострадавших, среди них младенец
Последние новости
04:50
Во Львове прогремел взрыв
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: