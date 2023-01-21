ГУР: Нагнетание темы угрозы нападения со стороны Беларуси – российская ИПСО

В Главном управлении разведки считают, что нагнетание темы угрозы нападения на Украину со стороны Беларуси является российской информационно-психологической операцией.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Концептуально нагнетание темы угрозы немедленной военной угрозы со стороны Беларуси, как информировало уже Главное управление разведки, это, собственно, российское ИПСО.

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Безусловно, о диктаторе Лукашенко нам все известно, о режиме в Беларуси. Но есть объективные вещи: количество ударной группировки, готовность сил и средств и другие моменты, которые нам позволяют утверждать, что на сегодня угрозы со стороны Беларуси полномасштабной наземной операции, ее участия на стороне России нет".

Детали: Юсов пообещал, что "если ситуация изменится, соответствующая информация будет", но заверил, что "даже на случай изменения ситуации Украина готова и отработала все сценарии".

"В интересах именно Путина и так называемой Российской Федерации максимально нагнетать тему именно с Беларусью. Но уже и диктатор Лукашенко не очень в это играет. Мы недавно видели, как он водил за нос Лаврова во время встречи, и с одной стороны, рассказывал, как он любит Путина, а потом сказал, что не видит угрозы со стороны Украины, и что Украина держится. То есть не хочет предпринимать суицидальных действий диктатор Лукашенко", - сказал представитель ГУР.

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Он также отметил, что контрнаступательная операция по освобождению своих земель для Украины "действительно тяжелая", но Украина может освободить свои земли.

Прямая речь: "Украина освобождает и будет продолжать освобождать свои территории. Да, это будет трудно, но неизбежно... Поверьте, что есть абсолютная адекватная и трезвая оценка ситуации и адекватные и трезвые задачи и для украинских Сил обороны, и понимание, что мы можем. Так вот мы действительно можем освободить наши земли".

Что предшествовало: 19 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина его "приятно удивляет", поскольку не идет на провокации против Беларуси, хотя "ее активно подталкивают".

В начале января в ГУР заявляли, что Россия не планирует завершать войну против Украины, а будет продолжать наступательные действия на разных направлениях, в частности "одновременно пойти с севера или востока".