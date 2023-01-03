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Росія готує нові наступальні дії: можуть піти з півночі чи сходу – ГУР

Ірина БалачукВівторок, 3 січня 2023, 12:20
Ешелон російськоъ техніки в Білорусі під час спільних навчань восени 2022 року. Фото з Telegram Міноборони РБ

Росія не планує завершувати війну проти України, а буде продовжувати наступальні дії на різних напрямках.

Джерело: сайт Головного управління розвідки Міноборони з посиланням на представника ГУР Андрія Черняка

Пряма мова Черняка: "За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року й надалі будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують.

Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу".

Деталі: Він наголосив, що захисники готові до будь-яких дій ворога.

Черняк також висловив переконання, що росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область.

Водночас він вважає, що загарбникам не вдасться форсувати Дніпро, щоб знову захопити Херсон.

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За прогнозом воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей.

Але, на думку Черняка, керівництво Росії готове до таких втрат.

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Передісторія: 

Теми: розвідкаРосіявійна
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