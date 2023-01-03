Росія готує нові наступальні дії: можуть піти з півночі чи сходу – ГУР
Росія не планує завершувати війну проти України, а буде продовжувати наступальні дії на різних напрямках.
Джерело: сайт Головного управління розвідки Міноборони з посиланням на представника ГУР Андрія Черняка
Пряма мова Черняка: "За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року й надалі будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують.
Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу".
Деталі: Він наголосив, що захисники готові до будь-яких дій ворога.
Черняк також висловив переконання, що росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область.
Водночас він вважає, що загарбникам не вдасться форсувати Дніпро, щоб знову захопити Херсон.
За прогнозом воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей.
Але, на думку Черняка, керівництво Росії готове до таких втрат.
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Передісторія:
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний застеріг, що росіяни знову підуть на Київ. За його словами, вже в січні або навесні РФ може розпочати великий наступ зі сходу, з півдня або з півночі.
- Міністр оборони Олексій Резніков припустив, що російські війська готуються до нового масштабного наступу в лютому.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припускав, що російські війська можуть спробувати поновити масштабний наступ на Україну у січні-лютому 2023 року.
- Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов упевнений, що у Росії немає шансів захопити українську територію.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг констатував, що президент Росії Володимир Путін готовий до тривалої війни і нових наступальних операцій.
- В кінці грудня 2022 року заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив. що на території Білорусі, Брянської та Курської областей Росії поблизу з Україною зараз перебувають лише 22 тисячі російських військовослужбовців, що вдвічі менше, ніж було перед повномасштабним вторгненням 24 лютого і наступом на Київ.