Росія готує нові наступальні дії: можуть піти з півночі чи сходу – ГУР

Ешелон російськоъ техніки в Білорусі під час спільних навчань восени 2022 року. Фото з Telegram Міноборони РБ

Росія не планує завершувати війну проти України, а буде продовжувати наступальні дії на різних напрямках.

Джерело: сайт Головного управління розвідки Міноборони з посиланням на представника ГУР Андрія Черняка

Пряма мова Черняка: "За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року й надалі будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують.

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Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу".

Деталі: Він наголосив, що захисники готові до будь-яких дій ворога.

Черняк також висловив переконання, що росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область.

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Водночас він вважає, що загарбникам не вдасться форсувати Дніпро, щоб знову захопити Херсон.

За прогнозом воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей.

Але, на думку Черняка, керівництво Росії готове до таких втрат.

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