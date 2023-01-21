В Україну прибув ще один британський гелікоптер Sea King – Резніков

В Україну прибув ще один британський гелікоптер Sea King.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Twitter

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L Реклама: January 21, 2023

Дослівно: "Sea King з Великої Британії прибув до свого нового королівства біля Чорного моря в Україні!

Це потужне підкріплення для українських ВМС. Наша співпраця буде продовжувати зростати".

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Деталі: Резніков не вказав кількість гелікоптерів, які прибули цього разу в Україну. Але писав про Sea King в однині.

Що передувало: У листопаді стало відомо, що Британія вперше передасть Україні гелікоптери - загалом три Sea King, з яких перший (чи перші) вже в Україні.

28 грудня Міноборони Великої Британії повідомило, що 10 екіпажів ЗСУ уже провели навчання на гелікоптерах Sea King.