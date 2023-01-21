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В Україну прибув ще один британський гелікоптер Sea King – Резніков

Катерина ТищенкоСубота, 21 січня 2023, 22:01
ілюстративне фото Getty Images: гелікоптер Sea King

В Україну прибув ще один британський гелікоптер Sea King.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков у Twitter

Дослівно: "Sea King з Великої Британії прибув до свого нового королівства біля Чорного моря в Україні!

Це потужне підкріплення для українських ВМС. Наша співпраця буде продовжувати зростати".

Деталі: Резніков не вказав кількість гелікоптерів, які прибули цього разу в Україну. Але писав про Sea King в однині.

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Що передувало: У листопаді стало відомо, що Британія вперше передасть Україні гелікоптери - загалом три Sea King, з яких перший (чи перші) вже в Україні. 

28 грудня Міноборони Великої Британії повідомило, що 10 екіпажів ЗСУ уже провели навчання на гелікоптерах Sea King.

Теми: Велика БританіяРезніковдопомога Україні
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