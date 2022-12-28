Екіпажі ЗСУ провели навчання на британських вертольотах Sea King

Велика Британія надасть Збройним Силам України вертольоти Sea King в рамках подальшої підтримки, 10 екіпажів ЗСУ уже провели навчання.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії

Деталі: Повідомляється, що Королівські військово-морські сили провели навчання на вертольотах Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, посилюючи їх пошуково-рятувальні спроможності.

Гелікоптери Sea King раніше використовувалися британськими повітряними силами і флотом, на флоті останній Sea King перестали використовувати з 2018 року.

Українські фахівці проходили навчання у Британії з керування та обслуговування гелікоптерів, які будуть використовуватися для пошуково-рятувальних операцій.

У листопаді стало відомо, що Британія вперше передасть Україні гелікоптери - загалом три Sea King, з яких перший (чи перші) вже в Україні.