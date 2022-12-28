Екіпажі ЗСУ провели навчання на британських вертольотах Sea King
Велика Британія надасть Збройним Силам України вертольоти Sea King в рамках подальшої підтримки, 10 екіпажів ЗСУ уже провели навчання.
Джерело: Міністерство оборони Великої Британії
Деталі: Повідомляється, що Королівські військово-морські сили провели навчання на вертольотах Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, посилюючи їх пошуково-рятувальні спроможності.
Гелікоптери Sea King раніше використовувалися британськими повітряними силами і флотом, на флоті останній Sea King перестали використовувати з 2018 року.
Українські фахівці проходили навчання у Британії з керування та обслуговування гелікоптерів, які будуть використовуватися для пошуково-рятувальних операцій.
У листопаді стало відомо, що Британія вперше передасть Україні гелікоптери - загалом три Sea King, з яких перший (чи перші) вже в Україні.
🚁 The UK will provide the Ukrainian Armed Forces with Sea King helicopters as part of its continued support.
The @RoyalNavy has delivered Sea King training to 10 crews of the Armed Forces of Ukraine, enhancing their search and rescue capabilities.
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/vQUjfAWMrP— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 28, 2022ВІДЕО ДНЯ