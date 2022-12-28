Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екіпажі ЗСУ провели навчання на британських вертольотах Sea King

Альона Мазуренко Середа, 28 грудня 2022, 16:59
ВЕРТОЛІТ SEA KING, ФОТО GETTY IMAGES

Велика Британія надасть Збройним Силам України вертольоти Sea King в рамках подальшої підтримки, 10 екіпажів ЗСУ уже провели навчання.

Джерело: Міністерство оборони Великої Британії 

Деталі: Повідомляється, що Королівські військово-морські сили провели навчання на вертольотах Sea King для 10 екіпажів Збройних Сил України, посилюючи їх пошуково-рятувальні спроможності.

Гелікоптери Sea King раніше використовувалися британськими повітряними силами і флотом, на флоті останній Sea King перестали використовувати з 2018 року. 

Українські фахівці проходили навчання у Британії з керування та обслуговування гелікоптерів, які будуть використовуватися для пошуково-рятувальних операцій.

У листопаді стало відомо, що Британія вперше передасть Україні гелікоптери - загалом три Sea King, з яких перший (чи перші) вже в Україні. 

Теми: Велика БританіяУкраїнаЗбройні силиавіа
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Повітряні сили уточнили, чим і звідки Росія вдарила по Україні 29 грудня

Міністр економіки Німеччини: Росія прямує до поразки в Україні

СБУ оголосила підозру меру Полтави

ППО збила 54 російські крилаті ракети з 69 запущених - Залужний

фотоСБУ на світанку навідалась до УПЦ МП на Хмельниччині

Особистий інформатор терориста Стрєлкова проведе 10 років у в’язниці - СБУ

Усі новини...
Велика Британія
Британська розвідка: утримання лінії біля Кремінної, ймовірно, буде пріоритетом для РФ
В уряді Британії побоюються економічних наслідків вторгнення Китаю на Тайвань – ЗМІ
Найновіший британський авіаносець уже пробув більше часу на ремонті, ніж на службі
Останні новини
14:26
Країни ЄС радяться щодо того, як реагувати на сплеск епідемії коронавірусу у Китаї
14:20
На Львівщині без світла понад 280 населених пунктів, відновити постачання планують до вечора
14:09
фотоГуманітарна катастрофа, якої "немає": у Маріуполі люди стоять у чергах за кашею й хлібом
14:03
інфографіка 54% українців хочуть повної заборони УПЦ МП – КМІС
14:03
Влада Білорусі розглядає 2 версії потрапляння ракети С-300 на територію країни: Лукашенку вже повідомили
13:28
Прем’єрка Естонії: єдиний шлях до миру – це допомогти Україні перемогти
13:25
Росіяни вкотре поцілили в одну з ТЕС: це вже 22-га атака на об’єкти ДТЕК
09:24
оновленоНа Львівщині ППО збили 4 з 6 ракет, є влучання в електропідстанцію - ОВА
13:14
Кулеба звернувся до світу на тлі ракетного удару РФ: Зараз нейтральність – те саме, що співучасть
13:10
Росія не буде вести переговори на умовах "формули миру" Зеленського – Лавров
Усі новини...