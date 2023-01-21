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В Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников

Катерина ТищенкоСуббота, 21 января 2023, 22:01
иллюстративное фото Getty Images: вертолет Sea King

В Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Twitter

Дословно: "Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине!

Это мощное подкрепление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет продолжать расти".

Детали: Резников не указал количество вертолетов, которые прибыли на этот раз в Украину. Но писал о Sea King в единственном числе.

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Что предшествовало: В ноябре стало известно, что Великобритания впервые передаст Украине вертолеты - всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине. 

28 декабря Минобороны Великобритании сообщило, что 10 экипажей ВСУ уже провели учения на вертолетах Sea King.

Темы: ВеликобританияРезниковпомощь Украине
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