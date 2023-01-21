В Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King – Резников

В Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King.

Источник: министр обороны Алексей Резников в Twitter

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

Дословно: "Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине!

Это мощное подкрепление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет продолжать расти".

Детали: Резников не указал количество вертолетов, которые прибыли на этот раз в Украину. Но писал о Sea King в единственном числе.

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Что предшествовало: В ноябре стало известно, что Великобритания впервые передаст Украине вертолеты - всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине.

28 декабря Минобороны Великобритании сообщило, что 10 экипажей ВСУ уже провели учения на вертолетах Sea King.