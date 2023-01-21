Із понад 200 танків "Leopard 2" Німеччина може передати Україні 19 – ЗМІ

Німеччина має у розпорядженні 212 справних танків Leopard 2 різних модифікацій, з яких, можливо, передасть Україні 19 танків Leopard 2A5, які використовуються лише для навчань.

Джерело: німецьке видання Der Spiegel з посиланням на свої джерела

Деталі: Видання отримало перелік усіх моделей танків Leopard 2, що є у Німеччини. Цей перелік був складений ще на початку літа 2022 року.

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Згідно зі списком, всього Бундесвер має 312 танків Leopard 2, з яких 99 у травні минулого року перебували в ремонті, а один вже був списаний.

Окрім них, у списку 212 моделей Leopard 2. Серед них різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7V, що є найсучаснішою версією. Станом на 22 травня у війську було 53 одиниці Leopard 2A7V.

За словами джерел видання, список також містить інформацію, які моделі підходять для доставки в Україну. Можна припустити, що Бундесвер може передати 19 моделей Leopard 2A5. Згідно зі списком, наразі вони використовуються для імітації ворожих сил у центрі бойової підготовки армії. Військові кажуть, що можуть обійтися без моделей 2А5, оскільки вони використовуються лише на навчаннях, пише Der Spiegel.

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