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Із понад 200 танків "Leopard 2" Німеччина може передати Україні 19 – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 22 січня 2023, 00:14
ТАНК LEOPARD-2, ФОТО GETTY IMAGES

Німеччина має у розпорядженні 212 справних танків Leopard 2 різних модифікацій, з яких, можливо, передасть Україні 19 танків Leopard 2A5, які використовуються лише для навчань.

Джерело: німецьке видання Der Spiegel з посиланням на свої джерела

Деталі: Видання отримало перелік усіх моделей танків Leopard 2, що є у Німеччини. Цей перелік був складений ще на початку літа 2022 року.

Згідно зі списком, всього Бундесвер має 312 танків Leopard 2, з яких 99 у травні минулого року перебували в ремонті, а один вже був списаний.

Окрім них, у списку 212 моделей Leopard 2. Серед них різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7V, що є найсучаснішою версією. Станом на 22 травня у війську було 53 одиниці Leopard 2A7V.

За словами джерел видання, список також містить інформацію, які моделі підходять для доставки в Україну. Можна припустити, що Бундесвер може передати 19 моделей Leopard 2A5. Згідно зі списком, наразі вони використовуються для імітації ворожих сил у центрі бойової підготовки армії. Військові кажуть, що можуть обійтися без моделей 2А5, оскільки вони використовуються лише на навчаннях, пише Der Spiegel.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане". Він також заявив, що видав наказ про перевірку, якими є запаси танків у Бундесвері та у промисловості.
  • За даними Business Insider, попередня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт нібито дала розпорядження не проводити інвентаризацію наявних у Бундесверу танків Leopard 1 і Leopard 2.
  • Раніше видання Frankfurte Allgemeine Zeitung повідомляло, що якщо уряд Німеччини найближчим часом ухвалить рішення про постачання Україні танків Leopard 2, то до кінця 2023 року зможе передати від 10 до 15 відремонтованих танків.

Теми: Німеччинадопомога Україні
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