Из более 200 танков "Leopard 2" Германия может передать Украине 19 – СМИ
Германия располагает 212 исправных танков Leopard 2 различных модификаций, из которых, возможно, передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.
Источник: немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники
Детали: Издание получило перечень всех моделей танков Leopard 2, которые есть у Германии. Этот перечень был составлен еще в начале лета 2022 года.
Согласно списку, всего Бундесвер имеет 312 танков Leopard 2, из которых 99 в мае прошлого года находились в ремонте, а один уже был списан.
Кроме них, в списке 212 моделей Leopard 2. Среди них различные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, которая является самой современной версией. По состоянию на 22 мая в войсках было 53 единицы Leopard 2A7V.
По словам источников издания, список также содержит информацию, какие модели подходят для доставки в Украину. Можно предположить, что Бундесвер может передать 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, сейчас они используются для имитации вражеских сил в центре боевой подготовки армии. Военные говорят, что могут обойтись без моделей 2А5, поскольку они используются только на учениях, пишет Der Spiegel.
Предыстория:
- 20 января министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники пока не пришли к согласию относительно предоставления Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января, но он поручил своему министерству подготовиться к "дню, который, возможно, наступит". Он также заявил, что издал приказ о проверке, какие запасы танков есть в Бундесвере и у промышленности.
- По данным Business Insider, предыдущий министр обороны Германии Кристине Ламбрехт якобы дала распоряжение не проводить инвентаризацию имеющихся у Бундесвера танков Leopard 1 и Leopard 2.
- Ранее издание Frankfurte Allgemeine Zeitung сообщало, что если правительство Германии в ближайшее время примет решение о поставках Украине танков Leopard 2, то до конца 2023 года сможет передать от 10 до 15 отремонтированных танков.