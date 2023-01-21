Из более 200 танков "Leopard 2" Германия может передать Украине 19 – СМИ

Германия располагает 212 исправных танков Leopard 2 различных модификаций, из которых, возможно, передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.

Источник: немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники

Детали: Издание получило перечень всех моделей танков Leopard 2, которые есть у Германии. Этот перечень был составлен еще в начале лета 2022 года.

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Согласно списку, всего Бундесвер имеет 312 танков Leopard 2, из которых 99 в мае прошлого года находились в ремонте, а один уже был списан.

Кроме них, в списке 212 моделей Leopard 2. Среди них различные модели 2А5, 2А6, 2А7 и 2А7V, которая является самой современной версией. По состоянию на 22 мая в войсках было 53 единицы Leopard 2A7V.

По словам источников издания, список также содержит информацию, какие модели подходят для доставки в Украину. Можно предположить, что Бундесвер может передать 19 моделей Leopard 2A5. Согласно списку, сейчас они используются для имитации вражеских сил в центре боевой подготовки армии. Военные говорят, что могут обойтись без моделей 2А5, поскольку они используются только на учениях, пишет Der Spiegel.

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