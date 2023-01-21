Ми не викручуємо руки і не вмовляємо – Білий дім про надання Україні танків Leopard

США не вмовляють Німеччину у питанні надання Україні танків Leopard.

Джерело: координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі в інтерв’ю виданню "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині.

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Ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard, які є чудовими танками, дуже потужними, не вимагатимуть від українців надмірної кількості підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це є рішення Німеччини".

Деталі: Кірбі наголосив, що Німеччина є "одним із провідних у світі фінансових донорів України з точки зору фінансової допомоги", що "високо цінують" союзники.

Він додав, що ЗСУ "мають реальну потребу" у танках.

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Пряма мова: "Ми вважаємо, що важливо, щоб кожна нація, яка може підтримати Україну в її захисті, робила це саме зараз. Однією з критичних потреб Збройних сил України цієї зими і, ймовірно, навесні буде бронетехніка. Через види бойових дій, які вони ведуть на Донбасі, які можуть включати танки, але не обов’язково, хоча українці мають реальну потребу у додаткових танках".

Що цьому передувало: