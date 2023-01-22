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Ми не викручуємо руки і не вмовляємо – Білий дім про надання Україні танків Leopard

"Українська правда"Неділя, 22 січня 2023, 00:56
ТАНК LEOPARD-2, ФОТО GETTY IMAGES

США не вмовляють Німеччину у питанні надання Україні танків Leopard.

Джерело: координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі в інтерв’ю виданню "Голос Америки"

Пряма мова: "Ми не викручуємо руки, не штовхаємо та не вмовляємо. Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині.

Ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard, які є чудовими танками, дуже потужними, не вимагатимуть від українців надмірної кількості підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це є рішення Німеччини".

Деталі: Кірбі наголосив, що Німеччина є "одним із провідних у світі фінансових донорів України з точки зору фінансової допомоги", що "високо цінують" союзники.

Він додав, що ЗСУ "мають реальну потребу" у танках.

Пряма мова: "Ми вважаємо, що важливо, щоб кожна нація, яка може підтримати Україну в її захисті, робила це саме зараз. Однією з критичних потреб Збройних сил України цієї зими і, ймовірно, навесні буде бронетехніка. Через види бойових дій, які вони ведуть на Донбасі, які можуть включати танки, але не обов’язково, хоча українці мають реальну потребу у додаткових танках".

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Що цьому передувало:

  • 20 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні союзники поки не дійшли згоди щодо надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн", але він доручив підготуватися своєму міністерству до "дня, який, можливо, настане". Він також заявив, що видав наказ про перевірку, якими є запаси танків у Бундесвері та у промисловості.
  • За даними Business Insider, попередня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт нібито дала розпорядження не проводити інвентаризацію наявних у Бундесверу танків Leopard 1 і Leopard 2.
  • Раніше видання Frankfurte Allgemeine Zeitung повідомляло, що якщо уряд Німеччини найближчим часом ухвалить рішення про постачання Україні танків Leopard 2, то до кінця 2023 року зможе передати від 10 до 15 відремонтованих танків.

Теми: НімеччинаУкраїнаЗбройні сили
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