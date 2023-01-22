Мы не выкручиваем руки и не уговариваем – Белый дом о предоставлении Украине танков Leopard

США не уговаривают Германию в вопросе предоставления Украине танков Leopard.

Источник: координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джон Кирби в интервью изданию "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы не выкручиваем руки, не толкаем и не уговариваем. Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, которые их устраивают. И это решать Германии.

Мы знаем, что Германия работает над собственным процессом по танкам Leopard, которые являются прекрасными танками, очень мощными, не потребуют от украинцев чрезмерного количества подготовки, если Германия захочет двигаться в этом направлении. Но этот вопрос является ключевым. Это решение Германии".

Детали: Кирби отметил, что Германия является "одним из ведущих в мире финансовых доноров Украины с точки зрения финансовой помощи", что "высоко ценят" союзники.

Он добавил, что ВСУ "имеют реальную потребность" в танках.

Прямая речь: "Мы считаем, что важно, чтобы каждая нация, которая может поддержать Украину в ее защите, делала это именно сейчас. Одной из критических потребностей Вооруженных сил Украины этой зимой и, вероятно, весной будет бронетехника. Из-за видов боевых действий, которые они ведут на Донбассе, которые могут включать танки, но не обязательно, хотя украинцы имеют реальную потребность в дополнительных танках".

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