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Мы не выкручиваем руки и не уговариваем – Белый дом о предоставлении Украине танков Leopard

"Украинская правда"Суббота, 21 января 2023, 23:56
Мы не выкручиваем руки и не уговариваем – Белый дом о предоставлении Украине танков Leopard
ТАНК LEOPARD-2, ФОТО GETTY IMAGES

США не уговаривают Германию в вопросе предоставления Украине танков Leopard.

Источник: координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джон Кирби в интервью изданию "Голос Америки"

Прямая речь: "Мы не выкручиваем руки, не толкаем и не уговариваем. Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, которые их устраивают. И это решать Германии.

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Мы знаем, что Германия работает над собственным процессом по танкам Leopard, которые являются прекрасными танками, очень мощными, не потребуют от украинцев чрезмерного количества подготовки, если Германия захочет двигаться в этом направлении. Но этот вопрос является ключевым. Это решение Германии".

Детали: Кирби отметил, что Германия является "одним из ведущих в мире финансовых доноров Украины с точки зрения финансовой помощи", что "высоко ценят" союзники.

Он добавил, что ВСУ "имеют реальную потребность" в танках.

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Прямая речь: "Мы считаем, что важно, чтобы каждая нация, которая может поддержать Украину в ее защите, делала это именно сейчас. Одной из критических потребностей Вооруженных сил Украины этой зимой и, вероятно, весной будет бронетехника. Из-за видов боевых действий, которые они ведут на Донбассе, которые могут включать танки, но не обязательно, хотя украинцы имеют реальную потребность в дополнительных танках".

Что этому предшествовало:

Темы: ГерманияУкраинаВооруженные силы
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