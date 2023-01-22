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В ОП сподіваються, що "Рамштайн-9" принесе Україні літаки

"Українська правда"Неділя, 22 січня 2023, 00:58
В ОП сподіваються, що Рамштайн-9 принесе Україні літаки
F-16, ФОТО GETTY IMAGES

В Офісі президента України висловили сподівання, що на наступному "Рамштайні" учасники Контактної групи розглянуть передачу Україні літаків.

Джерело: заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Деталі: Сибіга переконаний, що найближчим часом Україна отримає від союзників необхідну бронетехніку та авіацію. Наступний "Рамштайн" він назвав "авіаційним".

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Пряма мова: "На моє тверде переконання, і я впевнений, що в цьому ми всі пересвідчимось, цей "Рамштайн", що вже відбувся, створить нову реальність. Я також переконаний, що ми можемо його неофіційно назвати "бронетанковим Рамштайном". А ось наступний вже буде "авіаційним".

Що цьому передувало: Президент Володимир Зеленський закликав учасників восьмого "Рамштайну" на наступному зібранні розглянути надання Україні винищувачів F-16.

Теми: УкраїнаРамштайнЗбройні сили
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