В ОП надеются, что "Рамштайн-9" принесет Украине самолеты

В Офисе президента Украины выразили надежду, что на следующем "Рамштайне" участники Контактной группы рассмотрят передачу Украине самолетов.

Источник: заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона "Єдині новини"

Детали: Сибига убежден, что в ближайшее время Украина получит от союзников необходимую бронетехнику и авиацию. Следующий "Рамштайн" он назвал "авиационным".

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Прямая речь: "По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот "Рамштайн", который уже состоялся, создаст новую реальность. Я также убежден, что мы можем его неофициально назвать "бронетанковым Рамштайном". А вот следующий уже будет "авиационным".

Что этому предшествовало: Президент Владимир Зеленский призвал участников восьмого "Рамштайна" на следующем собрании рассмотреть предоставление Украине истребителей F-16.