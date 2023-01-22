Новий міністр оборони Німеччини повідомив про плани відвідати Україну

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір протягом наступних чотирьох тижнів відвідати Україну.

Джерело: заява міністра, яку цитує видання "Німецька хвиля"

Пряма мова: "Безперечно, я невдовзі поїду до України. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів".

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Деталі: Пісторіус також прокоментував постачання Україні танків Leopard. За словами міністра, Німеччина "веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед зі США".

"Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству перевірити все, щоб ми не гаяли часу, якщо станеться найгірше", – додав він.

Що цьому передувало:

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