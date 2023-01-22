Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий міністр оборони Німеччини повідомив про плани відвідати Україну

"Українська правда"Неділя, 22 січня 2023, 01:47
Новий міністр оборони Німеччини повідомив про плани відвідати Україну
БОРИС ПІСТОРІУС, ФОТО GETTY IMAGES

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір протягом наступних чотирьох тижнів відвідати Україну.

Джерело: заява міністра, яку цитує видання "Німецька хвиля"

Пряма мова: "Безперечно, я невдовзі поїду до України. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів".

Реклама:

Деталі: Пісторіус також прокоментував постачання Україні танків Leopard. За словами міністра, Німеччина "веде дуже тісний діалог з цього питання з міжнародними партнерами, насамперед зі США".

"Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству перевірити все, щоб ми не гаяли часу, якщо станеться найгірше", – додав він.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 січня стало відомо, що міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус стане новим міністром оборони Німеччини.
  • 19 січня Пісторіус отримав свідоцтво про призначення на посаду міністра оборони ФРН і склав присягу.
  • За даними видання Der Spiegel, Німеччина має у розпорядженні 212 справних танків Leopard 2 різних модифікацій, з яких, можливо, передасть Україні 19 танків Leopard 2A5, які використовуються лише для навчань.

Теми: НімеччинаУкраїнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
Усі новини...
Реклама: