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Новый министр обороны Германии сообщил о планах посетить Украину

"Украинская правда"Воскресенье, 22 января 2023, 01:47
Новый министр обороны Германии сообщил о планах посетить Украину
БОРИС ПИСТОРИУС, ФОТО GETTY IMAGES

Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус намерен в течение следующих четырех недель посетить Украину.

Источник: заявление министра, которое цитирует издание "Немецкая волна"

Прямая речь: "Бесспорно, я вскоре поеду в Украину. Вероятно, это произойдет в течение следующих четырех недель".

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Детали: Писториус также прокомментировал поставки Украине танков Leopard. По словам министра, Германия "ведет очень тесный диалог по этому вопросу с международными партнерами, прежде всего с США".

"Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я поручил своему ведомству проверить все, чтобы мы не теряли времени, если произойдет худшее", – добавил он.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 января стало известно, что министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус станет новым министром обороны Германии.
  • 19 января Писториус получил свидетельство о назначении на должность министра обороны ФРГ и принял присягу.
  • По данным издания Der Spiegel, Германия располагает 212 исправными танками Leopard 2 различных модификаций, из которых, возможно, передаст Украине 19 танков Leopard 2A5, которые используются только для учений.

Темы: ГерманияУкраинаармия
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