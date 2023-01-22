Новый министр обороны Германии сообщил о планах посетить Украину

Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус намерен в течение следующих четырех недель посетить Украину.

Источник: заявление министра, которое цитирует издание "Немецкая волна"

Прямая речь: "Бесспорно, я вскоре поеду в Украину. Вероятно, это произойдет в течение следующих четырех недель".

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Детали: Писториус также прокомментировал поставки Украине танков Leopard. По словам министра, Германия "ведет очень тесный диалог по этому вопросу с международными партнерами, прежде всего с США".

"Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я поручил своему ведомству проверить все, чтобы мы не теряли времени, если произойдет худшее", – добавил он.

Что этому предшествовало:

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