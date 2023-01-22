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Спікер Держдуми погрожує НАТО ядерною зброєю, "яка знищить їхні країни"

Роман ПетренкоНеділя, 22 січня 2023, 08:49
Спікер Держдуми погрожує НАТО ядерною зброєю, яка знищить їхні країни
володін, фото тасс

Спікер російського парламенту В'ячеслав Володін погрожує країнам НАТО ядерною зброєю і "катастрофою, яка знищить їх".

Джерело: Володін у Telegram

Пряма мова Володіна: "Постачання наступального озброєння київському режиму призведе до глобальної катастрофи.

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Якщо Вашингтон і країни НАТО поставлять озброєння, яке буде використане для завдання ударів по мирних містах і спроб захоплення наших територій, як вони погрожують, - це призведе до заходів у відповідь із використанням більш потужної зброї...

З огляду на технологічну перевагу російської зброї, зарубіжним політикам, які ухвалюють такі рішення, необхідно зрозуміти: це може закінчитися трагедією світового масштабу, яка знищить їхні країни.

Аргументи, що ядерні держави раніше не використовували зброю масового ураження в локальних конфліктах, неспроможні. Тому що ці держави не стикалися з ситуацією, коли існувала загроза безпеці їхніх громадян і територіальній цілісності країни".

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Нагадаємо: Росія торік під час деокупації Україною захоплених територій активно спекулювала на темі ядерної зброї, потім припинила. На початку 2023 року погрози відновилися.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" почав знову погрожувати, що програш Росії у звичайній війні може спровокувати початок ядерної війни.

Теми: РосіяпропагандавійнаНАТО
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