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Спикер Госдумы угрожает НАТО ядерным оружием, "которое уничтожит их страны"

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 января 2023, 09:49
володин, фото тасс

Спикер российского парламента Вячеслав Володин угрожает странам НАТО ядерным оружием и "катастрофой, которая уничтожит их".

Источник: Володин в Telegram

Прямая речь Володина: "Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе.

Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведёт к ответным мерам с использованием более мощного оружия...

Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны.

Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны".

Напомним: Россия в прошлом году во время деоккупации Украиной захваченных территорий активно спекулировала на теме ядерного оружия, потом прекратила. В начале 2023 года угрозы возобновились.

ВИДЕО ДНЯ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне встречи в формате "Рамштайн" начал снова угрожать, что проигрыш России в обычной войне может спровоцировать начало ядерной войны.

Темы: РосcияпропагандавойнаНАТО
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