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Буданов повідомив, що Кірєєва вбили в автомобілі СБУ

Роман ПетренкоНеділя, 22 січня 2023, 11:06
Буданов повідомив, що Кірєєва вбили в автомобілі СБУ
КИРИЛО БУДАНОВ І ДЕНИС КІРЄЄВ, ФОТО ГУР

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що співробітник розвідки Денис Кірєєв, якого Служба безпеки називала зрадником, був вбитий в автомобілі СБУ.

Джерело: Буданов в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова Буданова: "Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Це просто для розуміння вам.

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Далі. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури...

Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники – це факт".

Деталі: Буданов повідомив, що не очікував таких дій СБУ проти штатного співробітника розвідки. Також він розповів, що мав розмову про Кірєєва з головою СБУ на той час Іваном Бакановим, і той "нічого толком не зміг пояснити".

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Пряма мова Буданова: "Я вважаю, що справа набагато глибша. Проте свою думку я залишу при собі. Давайте оцінювати виключно факти.

Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все".

Більше деталей: Буданов не зміг розповісти, чи працюють люди, причетні до цього, досі в СБУ, оскільки триває слідство.

Також голова ГУР зміг розповісти, що Кірєєв був закритим співробітником відомства і мав зв’язки "з дуже багатьма людьми по всьому світу".

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Теми: БудановрозвідкаСБУвбивство
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