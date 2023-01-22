Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Буданов повідомив, що Кірєєва вбили в автомобілі СБУ

Роман ПетренкоНеділя, 22 січня 2023, 12:06
КИРИЛО БУДАНОВ І ДЕНИС КІРЄЄВ, ФОТО ГУР

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що співробітник розвідки Денис Кірєєв, якого Служба безпеки називала зрадником, був вбитий в автомобілі СБУ.

Джерело: Буданов в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова Буданова: "Я, як керівник спецслужби, впевнений, що людина, яка була нашим співробітником, не була шпигуном. Це, по-перше. По-друге, я пана Кірєєва особисто знаю з 2009 року. Це просто для розуміння вам.

Далі. Він досить багато років співпрацював з усіма колишніми керівниками нашої структури...

Я поділяю думку і вірю фактам, що пан Кірєєв був вбитий в автівці СБУ, коли вони провели захід щодо цієї особи. Цей факт зафіксовано, це є в матеріалах розслідування. Все інше – розслідування веде ДБР. Я не маю права коментувати цю інформацію. Те, що його вбили в цій автівці співробітники – це факт".

Деталі: Буданов повідомив, що не очікував таких дій СБУ проти штатного співробітника розвідки. Також він розповів, що мав розмову про Кірєєва з головою СБУ на той час Іваном Бакановим, і той "нічого толком не зміг пояснити".

Пряма мова Буданова: "Я вважаю, що справа набагато глибша. Проте свою думку я залишу при собі. Давайте оцінювати виключно факти.

ВІДЕО ДНЯ

Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все".

Більше деталей: Буданов не зміг розповісти, чи працюють люди, причетні до цього, досі в СБУ, оскільки триває слідство.

Також голова ГУР зміг розповісти, що Кірєєв був закритим співробітником відомства і мав зв’язки "з дуже багатьма людьми по всьому світу".

Передісторія:

Теми: розвідкаСБУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоПартнер Єрмака почав входити в будівельний бізнес Столара-Медведчука – Bihus.Info

Гундяєв і Ко: РНБО вводить санкції щодо 21 церковника РПЦ

Чиновники зможуть покидати Україну лише для службових відряджень – рішення РНБО

Тимошенко написав заяву про звільнення з ОП – джерела

Пентагон: Перші БМП Bradley надійдуть в Україну в найближчі тижні

ВАКС конфіскував активи російського мільярдера Шелкова

Усі новини...
розвідка
Буданов відправляв Кірєєва на переговори з Росією, аби затягнути час
Британська розвідка розповіла, як оцінює плани РФ з розширення армії
ГУР: Нагнітання теми загрози нападу з боку Білорусі – російська ІПСО
Останні новини
01:58
Ворог гатив по Сумщині: понад 160 "приходів" і 30 ракет із "Граду"
01:20
У Північній Македонії хочуть заборонити в’їзд кільком болгарам через "зв’язки з РФ"
00:37
Такого рівня та інтенсивності військових дій сучасна Росія ще не знала – глава генштабу окупантів
23:53
Швеція надасть Україні обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури
23:47
Заступник генпрокурора Симоненко після відпочинку в Іспанії написав заяву про звільнення – джерела
23:37
Кулеба анонсував зустріч країн для просування ідеї спецтрибуналу щодо злочинів РФ
23:35
США й Британія спільно з ЄС запровадили санкції проти іранських силовиків
23:27
фото, відеоПартнер Єрмака почав входити в будівельний бізнес Столара-Медведчука – Bihus.Info
22:49
Вісім європейських країн приєднались до продовження санкцій ЄС через агресію Росії
22:43
Гундяєв і Ко: РНБО вводить санкції щодо 21 церковника РПЦ
Усі новини...