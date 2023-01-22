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Буданов сообщил, что Киреева убили в автомобиле СБУ

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 января 2023, 12:06
КИРИЛЛ БУДАНОВ И ДЕНИС КИРЕЕВ, ФОТО ГУР

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что сотрудник разведки Денис Киреев, которого Служба безопасности называла предателем, был убит в автомобиле СБУ.

Источник: Буданов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь Буданова: "Я, как руководитель спецслужбы, уверен, что человек, который был нашим сотрудником, не был шпионом. Это, во-первых, во-первых. Во-вторых, я господина Киреева лично знаю с 2009 года. Это просто для понимания вам.

Далее. Он достаточно много лет сотрудничал со всеми бывшими руководителями нашей структуры...

Я разделяю мнение и верю фактам, что господин Киреев был убит в машине СБУ, когда они провели мероприятие в отношении этого лица. Этот факт зафиксирован, это есть в материалах расследования. Все остальное - расследование ведет ГБР. Я не имею права комментировать эту информацию. То, что его убили в этой машине сотрудники - это факт".

Детали: Буданов сообщил, что не ожидал таких действий СБУ против штатного сотрудника разведки. Также он рассказал, что разговаривал о Кирееве с главой СБУ в то время Иваном Бакановым, и тот "ничего толком не смог объяснить".

Прямая речь Буданова: "Я считаю, что дело гораздо глубже. Однако свое мнение я оставлю при себе. Давайте оценивать исключительно факты.

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Фактами являются: человека, который ехал по приглашению СБУ в здание СБУ, за 200 метров, не доезжая здания, перехватывают, отвозят немножко дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу. Вот факты. Все".

Больше деталей: Буданов не смог рассказать, работают ли люди, причастные к этому, до сих пор в СБУ, поскольку идет следствие.

Также глава ГУР смог рассказать, что Киреев был закрытым сотрудником ведомства и имел связи "с очень многими людьми по всему миру".

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Темы: разведкаСБУ
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